Ford komt met koplampen die informatie op de weg projecteren

Ford ontwikkelt nieuwe koplamptechnologie waardoor je op de weg geprojecteerd ziet hoe hard je moet rijden. Het is ook mogelijk om andere informatie op de weg te lezen, zoals waarschuwingsborden. De autofabrikant wil hiermee rijden in het donker veiliger maken.

Projectie via koplampen

Ford wil dat je je blik op de weg houdt en doet dat door de koplampen te voorzien van speciale lampen waarmee er informatie kan worden getoond op de weg. Denk aan aanwijzingen over de route, de maximumsnelheid of informatie over het weer. Zo kun je als bestuurder een weloverwogen beslissing maken tijdens het rijden, omdat je er extra op gewezen bent dat er bijvoorbeeld ijsvorming op het wegdek is.

Hoewel veel mensen denken dat ‘s nachts rijden veiliger is omdat er minder verkeer is op de weg, blijkt uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk dat 40 procent van de ongevallen in het donker plaatsvinden. Deze koplampen motiveren de bestuurder extra om vooral naar de weg voor hem of haar te blijven kijken, waardoor de kans op ongelukken kleiner wordt.