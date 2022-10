Fastned verdriedubbelt omzet en heeft nu 1002 laadpalen

Fastned heeft vandaag de resultaten over het derde kwartaal van 2022 bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de laadprovider nog weinig merkt van de energiecrisis. De omzet is, vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, meer dan verdrievoudigd en kwam uit op ruim 10 miljoen euro. En dat terwijl het aantal laadsessies en klanten ‘slechts’ verdubbelde. Die kwamen respectievelijk uit op 593.000 en 190.000. De hogere tarieven voor elektriciteit zullen zeker een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de forse omzetstijging.

Meer EV’s, dus ook meer laadsessies

Daarnaast is ook het aantal EV’s het afgelopen jaar weer flink gestegen. Daar profiteert Fastned natuurlijk ook van. In Nederland groeide het aantal EV’s op de wegen met meer dan 40 procent. In Duitsland en het VK, waar Fastned ook actief is, was die stijging met respectievelijk 70 en 76 procent nog veel groter.

Een andere factor die bijdraagt aan de stijging van het aantal laadsessies, klanten en omzet van Fastned is de groei van het aantal laadpalen. Op dit moment beschikt de laadprovider over 359 locaties met in totaal meer dan 1000 laadpalen, 1002 om precies te zijn. In het laatste kwartaal van dit jaar streeft Fastned om nog eens minimaal 65 nieuwe laadstations te openen.