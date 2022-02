130 miljoen EV’s en 65 miljoen laadpalen in 2035

Het getal 65 miljoen in relatie tot fossiele brandstof is misschien wat vergezocht, maar ik moest bij het lezen van dit nieuws toch meteen denken aan de dinosauriërs die zo’n 65 miljoen jaar geleden uitstierven. Niet dat dit ook maar iets te maken heeft met het ontstaan van olie en gas, overigens. Tot zover mijn gedachtenkronkels. In een rapport van brancheorganisatie Eurelectric staat dat er in 2035 alleen in Europa al zo’n 65 miljoen laadpalen nodig zullen zijn om alle EV’s die tegen die tijd rondrijden, meer dan 130 miljoen, te kunnen opladen. Alleen zo kan een laadnetwerk gegarandeerd worden waar al die EV’s zonder laadpaalstress, te kunnen opladen.

Een laadpaal voor elke twee EV’s

Dat komt dus neer op één laadpaal per twee EV’s. Dat lijkt enorm veel, en in absolute zin is 65 miljoen natuurlijk ook een gigantisch aantal, maar het rapport vermeld ook dat het leeuwendeel van de laadpalen, zo’n 56 miljoen, bij EV-eigenaren thuis staan. De overige 9 miljoen zijn zogenoemde publieke laadpalen, zoals je die op laadpleinen, bij tankstations en winkels of andere openbare plekken vindt. Van alle laadpalen zullen er zo’n 2,6 miljoen langs snelwegen te vinden zijn. Beter gezegd, moeten zijn, want het rapport is een advies op basis van het aantal te verwachten EV’s in 2035 en de laadinfra die daarvoor nodig is. Het is nog geen definitieve planning van aan te sluiten laadpalen en -pleinen.

Daarbij gaan de onderzoekers dus uit van 130 miljoen EV’s in 2035. Dat aantal is gebaseerd op de verwachte groei van het aantal EV’s de komende dertien jaar. Volgens het rapport zal het Europese elektriciteitsnetwerk tegen die tijd in ieder geval over voldoende capaciteit zal beschikken om die aantallen EV’s van stroom te kunnen voorzien. Als alles volgen planning verloopt ten minste.