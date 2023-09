Fastned mag het aantal Duitse laadstations verdrievoudigen

In Nederland kun je bij heel veel tankstations langs de autosnelwegen al een Fastned laadstation vinden. In Duitsland timmert de Nederlandse provider van fastchargers ook al een tijdje aardig aan de weg. Met het winnen van een tweetal aanbestedingen voor het Duitse netwerk van snellaadstations – Deutschlandnetz genaamd – mag Fastned nu in dat land maximaal 92 nieuwe laadstations gaan bouwen. Dat betekent een bijna verdriedubbeling van het aantal Fastned locaties bij onze oosterburen want op dit moment heeft Fastned 37 laadstations in Duitsland.

92 nieuwe locaties voor snellaadstations

De twee aanbestedingen voor het Deutschlandnetz, een overheidsnetwerk voor snelladen, bevinden zich in de (zuid)westelijke provincies van het land – Nordrhein Westfalen, Rheinland Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg en Hessen. De aanbestedingen werden geleid door het Ministerie van Digitale Zaken en Transport. Doel van het snellaadnetwerk is om ervoor te zorgen dat de miljoenen toekomstige elektrische rijders gemakkelijk toegang krijgen tot snellaadstations.

In de onderstaande 92 gebieden (witte bolletjes op de kaart) is Fastned nu de aangewezen partij om snellaadstations te bouwen. Dat gebeurt uiteraard in samenwerking met gemeenten, commerciële en particuliere landeigenaren. Zo worden uiteindelijk de definitieve locaties bepaald waar de nieuwe snellaadstations zullen verrijzen.

Als één van de winnaars van deze aanbesteding krijgt Fastned de kans om het aantal stations in het hele land te verdrievoudigen. Daarmee zet Fastned een grote stap in de richting van haar doel om in 2030 een netwerk van 1000 laadstations in Europa te realiseren.