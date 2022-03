Fastned groeit, maar maakt nog altijd verlies

Natuurlijk, dat heeft deels te maken met het feit dat de aanbieder van snellaadpalen en -pleinen, nog altijd in haar groeifase zit. Vandaag maakte Fastned de resultaten over 2021 bekend. Vergeleken met een jaar eerder wist Fastned haar omzet op een haar na (+98%) te verdubbelen, naar 12,4 miljoen euro.

57 nieuwe ‘Fastneds’

Het bedrijf wist afgelopen jaar zo’n 150 miljoen euro op te halen bij investeerders om door te groeien. Dat geld werd deels gebruikt voor de bouw van 57 nieuwe Fastned stations. Aan het eind van 2021 had Fastned 188 operationele stations in haar Europese netwerk (+44%). De capaciteit van het bedrijf werd verder vergroot door de installatie van nieuwe en snellere laders bij bestaande stations. Het totaal aantal laders lag eind 2021 op 759, ten opzichte van 456 een jaar eerder. Gemiddeld telt elk Fastned station nu vier laders. Dat was een jaar eerder nog drie en een half.

“Terugkijkend op 2021 ben ik enorm trots op wat we bereikt hebben. Ons bedrijf groeit hard ondanks de voortdurende impact van de pandemie en de recente volatiliteit op de energiemarkten, en we keren terug op ons pad van exponentiële groei. We hebben vorig jaar flink geïnvesteerd in de uitbreiding van ons netwerk, waarmee we een significante bijdrage aan de uitrol van een Europese infrastructuur voor snelladen leverden", aldus Fastned CEO Michiel Langezaal.