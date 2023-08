EV’s van Peugeot en BYD in prijs verlaagd

Tesla begon er eind vorig jaar mee. Inmiddels heeft de Amerikaanse EV-fabrikant al een paar prijsverlagingen doorgevoerd en daarmee een heuse prijzenoorlog ontketend. Concurrenten kunnen niet anders dan daaraan meedoen. Deze week kwamen Peugeot en BYD met het nieuws dat ze een aantal EV-modellen goedkoper maken.

Peugeot e-308 goedkoper

Peugeot maakte eerder deze week al bekend dat het de elektrische modellen van de 308 in prijs verlaagd. Om precies te zijn met 2000 euro. Daardoor is het instapmodel, de e-308 Allure, nu al vanaf 43.585 euro te koop. Voor de stationwagen variant, de e-308 Allure SW begint nu bij 44.875 euro.

Daarmee komen beide e-308 modellen nu ook in aanmerking voor de aanschafsubsidie van 2.950 euro van de overheid. Dat geldt nog niet voor de GT en GT SW. Die hebben een prijskaartje dat respectievelijk start bij 45.985 en 47.285 euro.

Alle BYD’s in prijs gedaald

Vandaag maakte ook BYD bekend dat het de prijzen van haar EV’s in Nederland verlaagd. BYD doet dat voor al haar uitvoeringen, met uitzondering van het instapmodel van de Dolphin. Die is namelijk met een prijskaartje van 29.990 euro al de goedkoopste in zijn segment. De duurdere varianten van de Dolphin, de Comfort en Design, worden beiden 1000 euro goedkoper. Die staan nu voor respectievelijk 35.490 en 36.990 in de showroom.

De bekendste BYD, waar in ieder geval de meeste reclame voor gemaakt wordt, is de Atto 3, een Crossover SUV. Die is vanaf nu zo’n 3000 euro goedkoper en begint bij 38.990 euro. Dat is ook verreweg de bestverkopende BYD. Relatief dan, want dit jaar zijn er nog geen 650 exemplaren van verkocht in Nederland. De Tesla Model 3, bijvoorbeeld, wordt vier keer meer verkocht.

Opvallend is ook dat BYD haar topmodellen, de Han en Tang, nu hetzelfde prijskaartje gegeven heeft: 69.990 euro. Voor de Han betekent dat een prijsverlaging van zo’n 1500 euro, terwijl de Tang nu ongeveer 3300 euro geodkoper is.