EV’s van Ford krijgen vanaf 2025 de ‘Tesla connector’

Er zijn nog altijd verschillende connectors en laadsystemen voor EV’s. Er is dus niet één standaard. In Europa, en veel andere werelddelen, lijken de AC, CCS en CHAdeMO de meest gangbare standaarden te zijn. Maar, er is ook nog de ‘Tesla connector’, ook bekend als de North American Charging Standard (NACS). Die leek, zeker omdat Tesla ook de CCS standaard begint te omarmen, op de weg naar de uitgang. De Europese versies van de Model 3 en Model Y zijn dan ook al voorzien van een CCS (Combo) stekker.

Ford en Tesla gaan samenwerken

In de VS is dat nog niet het geval. Sterker nog, dat lijkt met de aankondiging van deze week ook niet op korte termijn te gaan gebeuren. Ford heeft namelijk aangekondigd te gaan samenwerken met Tesla. Vanaf 2025 zullen elektrische Ford’s die in de VS op de markt komen uitgerust worden met de ‘Tesla’ of NACS stekker.

Vooruitlopend daarop krijgen alle Ford EV-rijders in de VS en Canada vanaf begin 2024 toegang tot het volledige Supercharger netwerk van Tesla. Dan kunnen ze hun elektrische bolide dus niet alleen opladen bij de meer dan 10.000 DC-snelladers die al deel uitmaken van het BlueOval Charge Network, maar ook bij 12.000 Tesla Superchargers in de VS en Canada. Uiteraard hebben de bestaande EV’s van Ford nog geen NACS-connector. EV-eigenaren die dat willen, kunnen bij de dealer een verloopstekker krijgen.