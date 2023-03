EU wil een goed Europees laadpaal netwerk

In Nederland hoeven we bepaald geen laadstress meer te hebben als je met een elektrische auto van Delfzijl naar Vlissingen of van Maastricht naar Den Helder rijdt. Ons land telt inmiddels meer dan 125.000 laadpalen en het netwerk van snellaadstations, zoals Fastned en Shell Recharge, is zo goed dat je vrijwel nooit meer dan 50 kilometer van een ‘fastcharger’ verwijderd bent. Sommige andere Europese landen hebben daar nog wel wat werk voor te verzetten. Volgens de EU gaat dat niet snel genoeg. Daarom wil Brussel regels gaan invoeren om de beschikbaarheid van (snel)laadstations rap uit de breiden.

Elke 60 kilometer een laadpaal

De Europese lidstaten hebben afgesproken dat binnen nu en ruim vier jaar, eind 2027, de dichtheid van laadpalen op alle Europese snelwegen vergroot wordt. Tegen die tijd moet dan minimaal elke 60 kilometer een (snel)laadpaal staan. Daarnaast wil de EU ook dat we in 2030 minimaal elke 200 kilometer waterstof kunnen tanken, langs de snelwegen. Waar die laadpalen en H2-tankstations geplaatst worden, is een zaak van de verschillende lidstaten zelf.

Het akkoord dat nu in Brussel bereikt is, moet nog officieel bekrachtigd worden – in regelgeving gegoten worden zogezegd, maar het is een eerste stap op weg naar het einde van de laadstress in alle landen van de EU. Voor sommige landen, met name die in het oostelijk deel van de Unie, wordt het uitbreiden van het aantal laadpalen ongetwijfeld nog een hele kluif.