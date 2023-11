Een op de 21 Texaanse Tesla fabrieksmedewerkers raken gewond

Elon Musk is een visionair, miljardair en soms een ongeleid projectiel. Een (groot) deel van zijn succes heeft hij ook te danken aan het feit dat hij alles net effe iets anders aanpakt. Voor wat betreft zijn autofabriek, Tesla, heeft hij wel een beetje weg van Henry Ford. Die bedacht ook disruptieve nieuwe strategieën en werkwijzen waardoor Ford aan het begin van de 20e eeuw uitgroeide tot een wereldmarktleider. Toch is het soms ook goed om naar jezelf te kijken en je af te vragen of alles wel zo gaat als gehoopt. Maar ook of de mensen die voor je werken wel goed behandeld worden. Maar dat willen succesvolle visionairs als Musk nog wel eens vergeten.

Meer dan 950 bedrijfsongevallen

Neem de situatie die nu aan het licht gekomen is, met dank aan The Information, over de werkomstandigheden bij Tesla’s Gigafactory in Texas. Uit rapporten die Tesla moet indienen bij de OSHA, zeg maar de Amerikaanse arbeidsinspectie. Daaruit blijkt dat er nogal wat, ook ernstige, ongelukken gebeuren in de fabriek. Zo veel zelfs dat in 2022 een op de 21 fabrieksarbeiders tijdens zijn werk gewond geraakt is. Op dit moment werken er in de Texaanse fabriek zo’n 20.000 personen. Dat komt dus neer op meer dan 950 ongelukken in 2022.

Natuurlijk, ongelukken gebeuren en zitten vaak in een klein hoekje. Maar in een fabriek waar met zware machines, onderdelen en robots gewerkt wordt, moet de veiligheid van het personeel en diens werk tot de hoogste prioriteiten behoren. Zelf ben ik in verschillende fabrieken geweest, ook autofabrieken, en wat mij daar altijd opviel waren de borden met ‘NN dagen zonder ongevallen’. Tellers die doorgaans op vele tientallen, en soms meer dan 100, stonden. Dat zal bij Tesla dus niet het geval zijn, met en dergelijk hoog aantal ongevallen.