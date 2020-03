​Een laadpaal regelen voor thuis of kantoor

Het is niet voor niets dat Nederland een echt Tesla-land is geworden: in ons relatief kleine land is elektrisch rijden nog aantrekkelijker dan in landen waar de afstanden groter zijn. Elektrisch laden kan bij de veelheid aan laadpalen in ons land. Maar hoe kun je thuis zo’n laadpaal regelen?

In tegenstelling tot benzine tanken is het voor je afrekent wat je aan stroom hebt getankt bij een openbare laadpaal niet helemaal helder wat de prijzen zijn. Als je via je eigen laadpaal (thuis of op kantoor) laadt, dan betaal je altijd hetzelfde tarief. Vaak is dat een lager tarief, omdat openbaar laden gemiddeld wel drie keer duurder is dan particulier laden.

Laadpaal voor de deur

Elektrische auto’s worden steeds vaker gezien als deel van een smarthome of smartoffice, dus waarom niet een eigen laadpaal voor de deur? Een privé of zakelijke laadpaal kun je gemakkelijk laten installeren. Als er bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak liggen dan kan er bovendien (gedeeltelijk) worden geladen met die stroom. Hierdoor wordt elektrisch laden steeds aantrekkelijker. Bovendien is het in 90 procent van de gevallen zo dat de werkgever betaalt voor de laadpaal, ook als je die bij je thuis laat installeren.

Het klinkt allemaal wat ingewikkeld, zo’n elektrische laadpaal. Veel mensen weten niet hoe ze werken, laat staan dat ze ook financiële voordelen kunnen opleveren. Weten hoe ze werken in installatie, dat hoef je als consument niet te weten, maar welke financiële voordelen er zijn, dat kan je best eens over de streep trekken te investeren in een laadpaal.

Overheid

Dat terwijl de overheid zich al meerdere malen positief heeft uitgelaten over elektrisch rijden. Er zijn zelfs al subsidies toegezegd van 5 miljoen euro om gemeenten een financieel steuntje te geven om voor in totaal 472 slimme laadpunten te zorgen. Volgens Staatssecretaris Van Veldhoven wordt elektrisch rijden het nieuwe normaal en moeten er meer slimme laadpalen komen.

Deze slimme laadpalen benutten groene stroom op een betere manier en maken het uiteindelijk voordelig om je auto op te laden. Het idee is om de auto als buffer te gebruiken: elektrische voertuigen nemen niet alleen elektriciteit uit het net, het levert ook terug aan dat net. De gekoppelde auto slaat het overschot van zelf opgewekte stroom op en levert dit terug aan de laadpaal. Op dit moment staat dit nog in de kinderschoenen, maar als je straks net stroom laadt als het minder duur is, en de vraag neemt toe, dan zal je hier waarschijnlijk een aantrekkelijke vergoeding voor krijgen. Voorbeelden van auto’s die op deze manier stroom kunnen opslaan en eventueel terugladen zijn Nissan Leaf en Renault Zoe.

Het is alleen niet alleen de overheid die financieel steunt: het legt ook wet- en regelgeving op. Zo moet je als bedrijf met 10 of meer parkeerplaatsen vanaf dit jaar op minimaal 10 procent daarvan een laadpunt hebben. Dat geldt op dit moment alleen voor nieuwbouw en grootschalige renovatie, maar vanaf 2025 is dat ook het geval bij oudere panden.

Dat is op zich niet erg: het is goed om bezoekers en werknemers een oplaadlocatie te bieden. Bovendien is het een investering waar je uiteindelijk rendement uit kunt halen. Als je investeert in milieuvriendelijke opties, dan kun je tot 75 procent investeringskosten afschrijven. Je maakt dan gebruik van de investeringsaftrek.

Laadstation

Een laadstation installeren, dat is niet iets dat je even zelf doet. Het is ook niet iets dat je even op Werkspot uitzet. Ze gaan gepaard met hoge spanning en dat betekent dat je een elektrotechnicus nodig hebt om de installatie goed en veilig te laten verlopen en te zorgen dat het veilig blijft als je klanten en medewerkers er straks mee gaan laden. Als je bij bekende adressen gaat voor een totaaloplossing, wat betekent dat je zowel het laadstation als de installatie aanschaft, kun je rekenen op ongeveer 1.500 tot 2.500 euro. Je kunt al vrij snel een laadpaal aan huis of kantoor hebben: je hebt er soms na een maand al eentje voor de deur. Maar dat zal ook per gemeente verschillend zijn.

[Fotocredits © chesky - Adobe Stock]