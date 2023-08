​Een elektrische auto gaat je in 2026 veel meer geld kosten

Elektrisch rijden is de toekomst, maar het is wel een toekomst waar je wat meer voor moet sparen. Er zijn nu veel extra’s vanuit de overheid om elektrisch rijden te stimuleren, maar die vallen weg in 2026. Dan wordt het een stuk minder leuk om te investeren in een elektrische auto, al is het kopen van een nieuwe auto natuurlijk uiteindelijk altijd wel een leuk proces. Dromen, uitzoeken, vergelijken, proefritten en dan straks die mooie auto op de oprit.

Elektrische auto

Je gaat straks sowieso motorrijtuigenbelasting betalen voor je Tesla of andere elektrische auto, iets wat nu niet aan de orde is (al wordt het in 2025 wel ingevoerd, maar betaal je slechts een kwart van het bedrag). Je krijgt ook nog andere subsidies van de overheid op elektrische auto’s, waardoor het heel aantrekkelijk is om er nu een te kopen. Daarnaast is er voor zakelijke rijders een lagere bijtelling. Het is anno 2023 al minder aantrekkelijk om een elektrische auto te kopen dan eerder, omdat de overheid de subsidies al langzamerhand verlaagt. Het was ooit 4.000 euro (!) en nu is daar nog 2950 euro van over.

Je kunt je afvragen of het een goed idee was van de overheid om de subsidies nu al te verlagen: Marina van Helvoort van de Vereniging Elektrisch Rijden vindt sowieso van niet, zegt ze in de Telegraaf. Het potje subsidie dat er is dit jaar nog hartstikke vol. Bovendien staat er veel op het spel: de overheid moet bepaalde klimaatdoelstellingen behalen en daar is het uitbannen van de auto die op fossiele brandstof rijdt een belangrijke factor in. En de wegenbelasting voor een elektrische auto is mede door het flinke gewicht van die auto’s vrij hoog. Je moet voor een Renault Clio jaarlijks 524 euro betalen en voor een Tesla Model 3 zo’n 1.200 euro.