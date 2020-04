Bezitters elektrische auto zijn uiterst tevreden over hun auto

Dat in Nederland elektrische auto’s populair zijn hoeven we niet uit leggen. Volgens veel notoire autobezitters (die niet elektrisch rijden) komt dat vooral vanwege de bijtelling. Het Nederlands ontmoedigingsmiddel om de kosten van autorijden fors te verhogen. In het buitenland begrijpen ze daar vaak helemaal niets van. Voor leaserijders zou elektrisch rijden de trigger zijn om ‘goedkoper’ te kunnen autorijden. Immers die bijtelling is nu nog steeds heel aantrekkelijk vanwege de hoge korting. Het zou betekenen dat het rijden met een elektrische auto alleen daardoor wordt gestimuleerd.

Tesla heeft hoogste klanttevredenheid

Maar hoe zit het werkelijk, zouden Nederlanders met een elektrische auto minder tevreden zijn over hun auto omdat het vooral een financiële keuze is geweest. Niets in minder waar. Uit een grootschalig onderzoek van Multiscope onder ruim 6.000 Nederlanders blijkt dat bezitters van een elektrische auto juist zeer tevreden zijn over hun auto. Gemiddeld beoordelen ze het eigen voertuig met een 8,7. Volgende de resultaten van deze Smart Car Monitor is Tesla niet alleen het bekendste merk, maar scoort het merk ook de hoogste klanttevredenheid.

Uitzonderlijk hoge scores voor elektrische auto’s

Bezitters van een elektrische auto zijn uitermate tevreden. Gemiddeld beoordeelt men de elektrische auto met het rapportcijfer 8,7. Bezitters van een Tesla geven hun auto zelfs een 9,1. Dit is significant hoger dan het branchegemiddelde. Elektrische auto’s hebben ook een uitzonderlijk hoge Net Promoter Score van +64%. Tesla heeft ook daar een hogere score (+80%) dan de overige merken.