Dit zijn de nieuwe Nissan’s! Qashqai, X-trail olala, de Ariya

Eindelijk, we mogen! Op 16 en 17 maart waren we in Madrid om kennis te maken met de zes nieuwe electrifying modellen van Nissan. Toegeven Nissan is een beetje laat, want na de introductie van de Leaf in 2010 als eerste elektrische auto op de Europese markt, bleef het stil. Maar Nissan is back. En hoe! Met een prachtige ambitie: 23 modellen elektrisch in 2030. En dit is de start. Wij mochten alvast de nieuwe Qashqai, Ariya en de Leaf uitproberen.



We hadden een embargo tot 23 maart, maar nu mogen we je dan, een beetje ongeduldig, de nieuwe Qashqai e-POWER, Ariya Electric, Juke Hybride, Leaf e-force laten zien plus je krijgt een sneak peak van de gloednieuwe X-trail. En alsof dat nog niet genoeg is, ook in de motorsport laat Nissan een futuristisch beest van een F1-car zien. Daarnaast komt Nissan met een nieuwe elektrische Townstar. Een lichte bedrijfswagen met een batterij van 44kWh, 122 pk, een bereik van 280 km en een breed pakket nieuwste technologische snufjes in infotainment en veiligheid inclusief hands-free parking en side wind assist. Ideaal en efficiënt voor de detailhandel, de lokale bezorgdienst en pakketservice. Lang leve de doelstelling.

Qashqai e-POWER – de veelzijdige crossover

E-POWER? Ja, dit is een aandrijftechniek speciaal door Nissan ontworpen. In 2017 werd deze aandrijftechniek voor het eerst op de Nissan Note in Japan gebruikt en binnen een jaar was het de best verkochte auto in Japan. Maar hoe werkt het nou precies? Om niet al te technisch te worden, maar wel inzicht te krijgen: het hele e-POWER-systeem bestaat uit een krachtige batterij, een 1,5-liter driecilinder turbobenzinemotor met variabele compressie, een generator, een omvormer en een elektromotor van vergelijkbare grootte als bij een 100% elektrische Nissan. Lang verhaal kort: de benzinemotor is er alleen om elektriciteit op te wekken; de wielen worden uitsluitend door de elektromotor aangedreven. Dit betekent dat de motor altijd binnen zijn optimale bereik kan draaien en dat leidt naar een superlaag brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot dan een normale motor. Mooi alternatief voor een hybride dus, zegt Nissan.

Rijden met de Qashqai

De koets is typisch Qashqai, maar met een minimalistischer, spannender lijnenspel. De grille is glanzend zwart en voorzien van kleppen die open en dicht gaan om de motor te koelen. Leuk detail. Bij het instappen zie ik een gelikt dashboard, gemoderniseerd en met een strakkere afwerking dan zijn voorganger. Het infotainmentsysteem is uitgebreid en zeer gebruikersvriendelijk. Je kunt makkelijk alles vinden. Voor me, waar normaal de toerenteller zit, zie ik het overzicht van de e-POWER-techniek. Je kunt elke beweging moeiteloos volgen. De head-up-display mag natuurlijk bij electrified niet ontbreken, wat ik altijd een beetje irritant vind. Maar je kunt ‘m uitzetten. We gaan de baan op met een 1.5 driecilinder benzinemoto en 140 kW (188 pk). De eerste 50 km zijn elektrisch, ga je erboven slaat de benzinemotor aan. Heel soepel. De bochtenwerk heeft deze crossover soms iets moeite mee, maar dat kan komen door de hoge snelheid. Ik duw ‘m met zo’n 90 tot 100 km p/u de bocht in en krijg soms het gevoel het contact met de baan kwijt te zijn. Maar hij corrigeert zichzelf en houdt koers. Dit is een vriendelijke suv waar je oprecht blij van wordt. Ideaal voor diegene die nog niet helemaal willen overstappen naar een EV, maar al wel de voordelen en het elektrisch rijden-gevoel willen beleven. Nissan heeft gelijk, de nieuwe Qashqai rijdt fijn, stil, responsive en soepel. Op de stukken dat we gas kunnen geven, is het vooral – op de achtergrond – het diepe geluid van de vriendelijk benzinemotor waar ik dan toch heel blij van word. In 7,9 seconden van nul naar honderd, is oké voor de Qashqai.