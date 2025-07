Deze nieuwe auto werd in 3 minuten 200.000 keer gereserveerd

Een uur nadat de reserveringen werden opengezet voor deze auto, waren er al 300.000 binnen. Op dit moment lijkt de Xiaomi YU7 een groot succes. Het is natuurlijk nog afwachten welke reservering zich ook daadwerkelijk vertaald naar verkopen, maar het is duidelijk dat de eerste elektrische SUV van Xiaomi in ieder geval een goede eerste indruk heeft gemaakt.

Xiaomi YU7

Xiaomi YU7 is een luxe auto: hij richt zich in China op het hogere segment SUV’s en de kans is groot dat de bolide ook naar de rest van de wereld komt. Er is een gewone versie, een Pro-versie en een Max-versie, waarbij de gewone variant een actieradius heeft van 835 kilometer, de Pro van 770 kilometer en de Max 760 kilometer (CLTC).

De YU7 Pro en Max hebben vierwielaandrijving en de Max is met een vermogen van 288 kW en 690 pk het powerhouse van het trio. De bolide kan van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,23 seconden en dat is mede dankzij de HyperEngine V6s Plus-technologie die Xiaomi eraan heeft toegevoegd. Hij haalt 253 kilometer per uur. Wel had de auto last van in de brand vliegende remblokken, maar dat was na een paar pittige rondjes op het circuit in China, waar de voorste remmen 619 graden Celsius werden. Volgens Xiaomi is het normaal dat de remmen kortstondig ontbranden als ze heter worden dan 600 graden en blijven ze wel werken.