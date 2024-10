De automatische noodrem op auto’s redt meer levens dan ooit

De automatische noodrem waarvan steeds meer auto’s worden voorzien blijkt echt levens te redden. Ze worden steeds beter in het voorkomen van ongelukken.

AEB

Automatic Emergency Braking (AEB) maakt ook wel eens een fout, maar de technologie schijnt steeds beter te worden. De Amerikaanse ANWB, de AAA, heeft een onderzoek gedaan en dat deed het in het kader van nieuwe wet- en regelgeving waarbij alle voertuigen vanaf 2029 de beste versie van AEB moeten hebben. Reden voor de AAA om te kijken hoe het nieuwe AEB zich verhoudt tot het oude. Kortom: hoe effectief is het in oude auto’s en hoe zit dat met nieuwere wagens?

De vertraging van een AEB mag maximaal 5 meter per seconde in het kwadraat zijn. Het moet immers net als de mens in een fractie van een seconde kunnen reageren om te anticiperen op de situatie op de weg. In eerste instantie waarschuwt een AEB de automobilist, maar als het een te gevaarlijke situatie wordt en een ongeluk anders niet te voorkomen is, neemt het het heft in eigen hand en remt de auto zonder input van de bestuurder.

Camera’s en sensoren

AEB maakt gebruik van camera’s aan de voorzijde en andere sensoren die doorgeven dat er meteen geremd moet worden wanneer de enige andere optie een crash is. Nieuwere versies van AEB zouden dit beter aanpakken dan oudere versies. Met ouder worden overigens geen extreem oude auto’s bedoeld, maar bolides uit 2017/2018, versus auto’s uit 2024. Er werd daarbij gekeken naar Jeep Cherokee, Nissan Rogue en Subaru Outback op verschillende snelheden.

Van de nieuwe auto’s remde 100 procent, terwijl dat bij de oude auto’s slechts 51 procent was. Al moet er wel bijgezegd worden dat het hier vooral om ‘frontale’ botsingen zou gaan, dus als er bijvoorbeeld net een bocht wordt genomen of iemand van de zijkant komt, dan kan dit percentage significant anders zijn.

Noodremsysteem

Ondertussen stellen vele automakers dat ze niet zo blij zijn met die regels voor 2029, omdat er al zoveel technologie is om rekening mee te houden, stellen ze. Dat kan zo zijn, maar nu wederom is aangetoond dat het wel degelijk levens kan redden, hebben die automakers niet echt meer een poot om op te staan.

AEB-systemen zijn al vrij oud: in de jaren 50 werden er al vroegtijdige waarschuwingssystemen ontwikkeld, zoals in de Cadillac Cyclone. In 1990 werd er een patent gelegd op een modern systeem voor botsingsvermijding door William L. Kelley. In de EU is een geavanceerd noodremsysteem sinds mei 2022 wettelijk verplicht.