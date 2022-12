Waze geeft je een melding bij wegen waar veel ongelukken gebeuren

In de Waze-app zie je bij het navigeren met een rode kleur welke wegen er gevaarlijk zijn. Op een screenshot uit de beta van Waze is te zien hoe dat eruitziet in Israël. Is de weg berucht om zijn ongelukken, dan wordt deze rood. Geektime schrijft erover dat wegen met een historie van crashes van deze rode banden worden voorzien, zodat je extra alert bent. Waar Waze de informatie precies vandaan haalt, dat is niet bekend. Geektime suggereert wel dat het waarschijnlijk één pop-up wordt, en dat het waarschijnlijk niet voorkomt bij wegen waar je heel vaak rijdt (of althans, niet elke keer). Het is in ieder geval de bedoeling dat je er tenminste één keer op wordt gewezen dat de weg risicovol is.

In Nederland zijn er vooral veel ongelukken op kruispunten en N-wegen. In 2021 waren er 68.700 ongelukken met blikschade, waarvan er bij 17.842 stuks ook daadwerkelijk gewonden vielen. Bij 582 van de ongelukken waren er zelfs doden. Het is dus best fijn om te worden gewaarschuwd dat je op een weg rijdt die nogal ‘ongelukgevoelig’ is. De nieuwe versie van de navigatie-app Waze doet dat voor je.

Waarschuwingen van Waze

De informatie over de ongelukken krijgt Waze via de data vanuit de community. Dat is altijd al hoe Waze werkte en het is dan ook geen verrassing dat juist deze app met de functie komt. Op basis van de informatie van Waze-gebruikers komt naar voren dat ergens regelmatig aanrijdingen zijn en dat geeft de app meteen door. Het is nu alleen nog in de beta beschikbaar, dus nog niet voor het grote publiek. Wanneer dat wel staat te gebeuren, dat is nog onbekend. Het is ook de vraag of Google Maps deze functie ook gaat toevoegen, want sinds kort valt Waze onder Google Geo, waartoe ook Maps behoort.

Zie je het totaal niet zitten, al dat rood in je scherm, dan is de functie ook uit te schakelen in het instellingenmenu van de app. In principe moet je immers natuurlijk altijd heel alert zijn zodra je gas geeft in je bolide.