​Google Maps geeft je nu zuinigere, milieuvriendelijkere routes

Google Maps

Zo kijkt Google Maps naar het gemiddelde brandstofgebruik, maar ook naar snelheidslimieten, wat voor soort weg het is, welke verkeerspatronen er zijn en -al is dit in Nederland toch iets minder van toepassing- hoe steil de weg is. Immers is daar vaak wat meer gas voor nodig. Google heeft die factoren niet allemaal zelf bedacht. Het heeft de hulp ingeschakeld van onder andere het Europees Milieuagentschap. Ook heeft het zijn eigen data die het inmiddels al jaren verzameld via Google Maps ingezet om te bepalen welke route het meest zuinig is.

Om gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid, moet je eerst invoeren op welk type brandstof je auto rijdt. Je kunt daarbij kiezen tussen benzine, diesel, elektrisch of hybride. Google kan heel specifiek per brandstoftype berekenen welke route het meest geschikt is. Google meent dat filerijden met een hybride of elektrische auto beter is dan met bijvoorbeeld een diesel. Terwijl een diesel weer efficiënter is als er op hoge snelheden wordt gereden.