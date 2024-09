Hybride auto is steeds populairder en elektrische auto heeft het nakijken

De Bovag zegt tegen NOS dat hybride auto’s de laatste evolutie zijn van de benzinemotor, dus een soort afscheidstour. Het is niet alleen voor consumenten, maar ook voor automakers die hiermee toch nog enigszins goed uit de verf komen als het om CO2-afspraken gaat. Waar in 2020 nog 17 procent marktaandeel voor de hybride auto was, is dat nu zo’n 44 procent. De elektrische auto is in die jaren van 21 procent naar 32 procent gegaan.

Benzine-auto’s gaan richting de uitgang

Klinkt misschien niet allemaal even positief, maar als we kijken naar benzineauto’s dan is duidelijk dat er wel degelijk een verschuiving plaatsvindt: van 58 procent in 2020 naar 23 procent in 2024. Dat is best rap in een relatief korte tijd. En nu hebben automakers zo’n 10 jaar om te zorgen dat zowel de elektrische auto als de hybride auto helemaal naar 0 gaan. Vanaf 2035 mag het alleen nog elektrisch zijn dat de klok slaat.