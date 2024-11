COMIN: De Franse Ride-Hailing Startup die de markt op wil schudden

In november 2024 lanceerde COMIN, een innovatieve Franse ride-hailing startup, haar eerste grootschalige advertentiecampagne in Parijs. Deze campagne, zichtbaar vanaf 14 november, markeert een belangrijke stap in hun missie om de gevestigde orde in de vervoerssector uit te dagen.

Een mensgerichte benadering

COMIN, opgericht door Dany El Oubari en Victor Feuillat, onderscheidt zich door een mensgerichte en transparante aanpak. Sinds de lancering in april 2024 heeft het bedrijf een gemeenschap opgebouwd van 6.000 chauffeurs, wat neerkomt op bijna 15% van alle chauffeurs in Frankrijk. Met meer dan 1.000 ritten per week toont COMIN aan dat een eerlijker en mensgerichter alternatief niet alleen mogelijk is, maar ook noodzakelijk.

Eerlijke vergoeding voor chauffeurs

In tegenstelling tot grote spelers die vaak hoge commissies hanteren, beperkt COMIN haar commissie tot slechts 10%, het laagste tarief op de markt. Dit model zorgt ervoor dat chauffeurs eerlijk worden beloond voor hun werk, wat bijdraagt aan een duurzamere en rechtvaardigere mobiliteitsoplossing.

Innovatieve prijsstelling met ‘Set Your Price’

Een unieke functie van COMIN is ‘Set Your Price’, waarmee passagiers zelf hun ritprijs kunnen voorstellen, met een minimumtarief van €11 voor kortere ritten. Deze benadering bevordert eerlijke tarieven en zorgt voor een rechtstreekse onderhandeling tussen passagier en chauffeur, los van de gebruikelijke dynamische prijsmodellen.

Erkenning en groei

COMIN is erkend als een van de 40 meest veelbelovende startups bij STATION F, ’s werelds grootste startupcampus. Deze erkenning benadrukt de unieke en relevante benadering van COMIN in de mobiliteitssector. Daarnaast heeft het bedrijf €300.000 opgehaald tijdens een recente crowdfundingronde, met bijdragen van 130 investeerders, waaronder meer dan 50 chauffeurs en de Franse tech-ondernemer Xavier Niel.

Toekomst

Met de huidige successen in Parijs heeft COMIN plannen om uit te breiden naar andere Franse en Europese steden. Het doel is om een belangrijke speler te worden in verantwoorde en duurzame stedelijke mobiliteit, waarbij zowel chauffeurs als passagiers centraal staan.