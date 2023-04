BMW XM Label Red, ahum, is dit echt?

Soms komen er auto’s op de markt waarbij je even wilt checken of je niet aan het dagdromen bent. Een emmer water in je gezicht werkt dan het beste, want alleen in je arm knijpen blijkt niet altijd te werken. BMW introduceert de BMW XM Label Red, met 748 pk. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h (290 km/h met het M Driver’s Pack). Het staat er echt.

Ahum, maar is dit echt? Yep, lees maar even mee: De BMW XM Label Red combineert het M HYBRID systeem met extra vermogen. Dit resulteert in 550 kW (748 pk) systeemvermogen. De V8 motor levert maximaal 430 kW (585 pk) en de elektromotor die in de 8-traps M Steptronic automaat is geïntegreerd, levert 145 kW (197 pk), samen dus 748 pk, enz. enz. BMW voegt er aan toe dat deze BMW XM Label Red het krachtigste BMW M model ooit is. Je vraagt je af of het wegdek hierop is voorbereid. Want het grapje van de stenen uit de straat trekken wordt hiermee werkelijkheid.