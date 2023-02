BMW verhoogt productie van elektrische voertuigen

BMW is voornemens om tegen het einde van 2030 meer dan 50% volledig elektrische auto's te verkopen en daarom wordt er geïnvesteerd in de uitbreiding van het internationale productienetwerk. De fabriek in San Luis Potosí, Mexico, zal de volledig elektrische modellen van de Neue Klasse produceren. Hiertoe wordt ook een eigen assemblage ingericht voor hoogspanningsbatterijen.

BMW wil zijn opmars op het gebied van elektromobiliteit versnellen met de volgende generatie voertuigen van de Neue Klasse . Het aandeel van 50% volledig elektrische auto’s in de wereldwijde BMW Group verkoop zou al eerder dan in 2030 kunnen worden bereikt.

Het bedrijf kondigde eerder al een investering aan van 1,7 miljard dollar in de uitbreiding van zijn productielocatie in Spartanburg in de VS. Dit omvat een miljard dollar voor de voorbereidingen voor de productie van elektrische voertuigen in de fabriek in de VS en 700 miljoen dollar voor de bouw van een nieuw assemblagecentrum voor hoogspanningsbatterijen in het nabijgelegen Woodruff. Tegen 2030 wil BMW Group ten minste zes volledig elektrische modellen bouwen in de VS.

Aanvulling op het productieprogramma in Mexico

In Mexico wordt nog eens 800 miljoen euro geïnvesteerd. Van dit bedrag is 500 miljoen euro bestemd voor de bouw van een nieuw assemblagecentrum voor hoogspanningsbatterijen, gelegen op het fabrieksterrein in San Luis Potosí. Het nieuwe assemblagecentrum kent een oppervlakte van 85.000 m2. Daar zullen meer dan 500 extra werknemers aan de slag gaan om batterijen van de volgende generatie te produceren voor volledig elektrische voertuigen.