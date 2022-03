Tripje Barcelona met een BMW 420i Gran Coupé

Lange afstanden rijden, in 2022 gaat dan de discussie vooral hoe dat gaat met een elektrische auto. Barcelona is een van de locaties die vaak als bestemming wordt genomen. Hoe vaak en waar moet je, kun je, of wil je onderweg laden. Hartstikke boeiend, zelfs complex in sommige gevallen, maar er is nog een andere optie. Traditioneel met een benzine uitvoering (of diesel, al worden die wat zeldzamer) ook als is de prijs per liter op dit moment wel een dingetje, zeker op de autoroute. Een tripje naar Spanje in een nieuwe BMW.

Grand comfort

Hoe comfortabel is het als je zo’n tripje van pakweg 1.500 km maakt met een BMW 420i Gran Coupé (M Sport). Geen laadstress, geen gezanik over range en is er een laadpaal vrij? Ook geen gedoe met je rechtervoet, je kunt gewoon gas geven al moet je ook in Frankrijk steeds vaker opletten op nieuwe flitspalen die hun bereik hebben opgevoerd, bovenop de enthousiaste gendarmerie met hun befaamde laserguns. Favoriete stek van de blauwe brigade is binnen een straal van 10 km vóór de péage poortjes zodat je ze daar na de slagboom kunnen opvangen. Maar of die flits stress het wint van laadstress? Nope, we denken van niet.

In de BMW 420i Gran Coupé ervaar je ouderwets hoe lekker het is om grote afstanden te rijden in een auto met volop luxe en comfort. Het is letterlijk genieten. Als zuinige Nederlanders kun je gerust kiezen voor standje Eco, het maakt het rijplezier er niet minder om. Op dit soort lange ritten kun je daarbij net zo goed lange stukken dan ook maar bollen op de cruise control. De 420i zoekt zijn weg toch wel, je hoort hem nauwelijks en je wordt ook geen seconde moe van het rijden. Soms zijn we vergeten wat Grand Comfort betekent en dat is veel meer dan alleen een paar uitzonderlijk goede stoelen.



Zodra je echter de binnenwegen opzoekt moet je de Eco-mode maar snel vergeten, dan is het rijden in standje Comfort of Sport net wat lekkerder. Hij ligt in alle situaties als een blok op de weg. Z’n bijna 1.700 kg schoon aan de haak speelt zeker mee. Bochten rijden met een 420i doe je voornamelijk met een brede glimlach en al helemaal als de zonnestralen door het open dak het nog aangenamer maken.

Lange ritjes zonder vermoeid te worden

Als je de wegligging en het zitcomfort vermenigvuldigt met de rijeigenschappen en je ook nog relaxed probeert te rijden, dat kan nog steeds met een behoorlijke snelheid, dan is het rijden in de 420i absoluut een feestje. Het lijkt alsof BMW hem hiervoor heeft ontworpen. Zelf als de regen vlak voor de Spaanse grens even met bakken uit de hemel komt volgt hij gewoon zijn weg. Duidelijk is dat als je dit soort lange ritten wilt maken, dit type auto daar uitermate voor geschikt is. Vermoeid word je nauwelijks.