Allego wil zich gaan richten op laadpleinen met snelladers

Voordat het leeuwendeel van het Nederlandse wagenpark geëlektrificeerd is, zal nog heel wat olie geraffineerd worden. De brancheorganisatie van EV fabrikanten verwacht dat er in Europa over 13 jaar (2035) zo’n 130 miljoen EV’s zullen rondrijden. Daarvoor zijn naar schatting 65 miljoen laadpalen nodig. Een van de grotere aanbieders, Allego, heeft er op dit moment ruim 28.000. Een groot deel daarvan zijn zogenoemde ‘langzaam’ of AC-laders, op openbare plekken in gemeenten, bij hotels en dergelijke.

Samenwerking met gemeentes opgezegd

Allego heeft onlangs echter besloten dat het bedrijf stopt met het investeren in de ‘verouderde’, langzame, oplaad techniek. Dat blijkt onder andere uit een brief aan de gemeente Gorinchem die in handen is van het FD. De aanbieder van laadpalen werkte onder andere samen met meer dan 100 Nederlandse gemeenten. Die hebben eind 2021 allemaal te horen gekregen dat Allego die samenwerking met ingang van 1 januari 2022 (eenzijdig) opzegt.

Allego stelt in de betreffende brief aan de gemeenten dat het bedrijf alle lopende, goedgekeurde, aanvragen voor de plaatsing van AC-laders conform afspraak zal afronden. Alle bestaande laadpalen zullen blijven functioneren. Er worden dus geen oude (en nog te installeren nieuwe) laadpalen ontmanteld.