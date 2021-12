Straks je EV snelladen bij de Gamma en Karwei

Intergamma, het moederbedrijf van de Gamma en Karwei, heeft een overeenkomst gesloten met Shell voor de aanleg van snellaadpalen van Shell Recharge bij 380 bouwmarkten in Nederland en België. Daarmee wordt in 2022 begonnen en uiteindelijk moeten in totaal 1.400 snellaadplekken gerealiseerd worden.

2,5 miljoen laadpalen in 2030

De samenwerking met Intergamma is voor Shell een volgende stap op weg in de transitie die het bedrijf doormaakt, van traditionele 'benzineleverancier' naar leverancier van duurzame energie. De voormalig Nederlandse oliemaatschappij heeft zich tot doel gesteld om in 2025 de mijlpaal van 500.000 laadpalen te doorbreken. In 2030 moeten dat er, wereldwijd, al zo'n 2,5 miljoen worden.

“Onze klanten zoeken steeds vaker het gemak van opladen op een bestemming waar ze toch al geregeld komen; winkelcentra zoals bouwmarkten, supermarkten, sportcentra of food courts. Met deze samenwerking wil Shell een aanjager zijn van elektrisch autorijden door de overstap nog eenvoudiger en aantrekkelijker maken; opladen tijdens het inladen”, aldus Marjan van Loon, President-Directeur voor Shell Nederland.