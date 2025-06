5 toffe dingen om te bekijken op F1 The Exhibition

Hoe tof F1 The Exhibition ook is, het is wel een dure aangelegenheid. Een kaartje kost 35 euro en daarvoor ben je zo’n 1,5 uur tot 2,5 uur door de zalen heen aan het lopen. Houd er rekening mee dat er geen zitmogelijkheden zijn. Mocht je niet heel erg dol zijn op Formule 1, vraag je dan af of je meegaat, want deze tentoonstelling gaat er diep in. Van technologische uitleg hoe dingen werken tot de vele namen, merken, jaartallen en jargon die langskomen: dit is een expo voor de fans en dat is te merken aan de opzet.

Voor F1-fans

Wel leuk: je kunt er ook met een Engelssprekend persoon heengaan, want alle informatie is voornamelijk Engels met hier en daar een Nederlandse vertaling. Sowieso zijn alle tekst’bordjes’ ook in het Nederlands vertaald. Voor kinderen kan de expo wat droog zijn: er is behalve een momentje waarbij je snel op een knop moet drukken om je reactievermogen te testen niet heel veel specifiek voor kinderen gemaakt, waardoor het wel een heel tekst en luister-heavy uitje is.

Wil iemand na de expositie nog even racen, dan moet hij of zij wel 15 euro betalen om op de simulator te mogen racen. Met ook nog een parkeerticket van 6 euro is dit al met al wel een vrij duur uitje, maar tegelijkertijd kunnen we het niet anders zeggen: er ligt veel goud in de Kromhouthal voor de echte F1-fan.

F1 The Exhibition is nu te bezoeken in de Kromhouthal in Amsterdam. Kaarten voor bezoekers van 17 jaar en ouder zijn verkrijgbaar vanaf 31,50 euro. Kinderen van 5 tot en met 16 kunnen voor 17,50 euro naar binnen.