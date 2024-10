Wees niet bang voor Yahoo boys, maar voor deepfake lovers

Vroeger vonden we het raar dat mensen in Yahoo boys trapten, omdat het toch opvallend is als je iemand nooit ziet of spreekt? Die factor wordt er nu echter uit verwijderd, omdat AI dat allemaal kan maken van een persoon. In Hong Kong heeft de politie zelfs recent 27 mensen gearresteerd die aan zulke romantische oplichting deden. Ze gebruiken een ander gezicht met AI om met iemand te praten en wisten zo 40 miljoen euro af te troggelen van allerlei mensen door neppe cryptovaluta-investeringen aan te bieden, schrijft South China Morning Post. Het idee is dat de scammers via AI aantrekkelijke jongedames leken, waardoor voornamelijk heteromannen sneller werden verleid om te investeren.

Je weet niet wat echt is

Je kunt dus niet meer uitgaan van mensen die met je videobellen. Er zit toch echt nog maar een ding op als je je online romance 100 procent wil vertrouwen, en dat is om elkaar uiteindelijk toch in het echt te zien. Zeker voordat je geld naar iemand overmaakt. Zorg dus dat als iemand ver weg woont, jij daarheen gaat (en dan het liefst nog met een vriend of vriendin, zodat je niet alleen bent).

Ga geen geld overmaken voor vliegtickets of andere zaken: in principe ken je die persoon niet. Of tenminste, je mag er niet vanuit gaan dat je die persoon kent. Sterker nog, je mag er niet eens vanuit gaan dat er echt een persoon is. Het is een facade van AI met een gemene poppenspeler erachter: dat is eigenlijk hoe je het moet zien. Bepaald niet romantisch, helaas.