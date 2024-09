De wereld is niet klaar voor AI-advocaten

Het was zo mooi bedacht: een advocaat die niet langer mens is, maar AI. Emoties zijn in die rol niet altijd handig om te hebben en alles wat de AI moet weten, is de wetten en wat er eerder in rechtszaken is gebeurt. Allemaal informatie die rijkelijk beschikbaar is. Ideaal dus. Op papier klopt dat, maar in de praktijk niet.

DoNotPay

Toen ChatGPT heel opkomend was vorig jaar, toen kwam het bedrijf DoNotPay met dit ingenieuze idee. Nu moet het echter betalen. 193.000 dollar moeten ze ophoesten omdat de Federal Trade Commission meent dat je niet iemand kunt aanklagen met een druk op de knop.

Het is niet eens zozeer het uitoefenen van het beroep van advocaat dat een probleem zou zijn. Het is vooral dat het claimt dat het mensen in een klik kan aanklagen. Vooral omdat het bedrijf helemaal niet zou hebben getest of de dingen die uit de AI komen rollen ook overeenkomen met wat een mens zou doen. DoNotPay heeft niet eens advocaten in dienst om dit überhaupt te kunnen checken. Menselijke advocaten dus.

Schikken is de veilige optie

DoNotPay besloot te schikken en betaalt daarom, maar moet mensen die tussen 2021 en 2023 van de dienst gebruikmaakten dat er begrenzingen zijn aan de gerechtelijke activiteiten van de dienst. En die claims over met een klik vanalles doen, die moeten ook over zijn. Maar zeggen dat het aan het het bij het verkeerde eind had, dat weigert DoNotPay. Het stelt ook dat het gaat om iets dat allang niet meer relevant is.

DoNotPay werd dus bekender toen ChatGPT zo’n hype werd, maar was er daarvoor al jaren. Het begon in 2015 als een manier voor mensen om onder parkeerboetes uit te komen. En uiteindelijk doet het 200 activiteiten met de computer die normaal door advocaten worden gedaan, zonder dat er een advocaat was die daarbij de wacht hield.

AI en de advocatuur

Toch zegt het veel over wat er nu gebeurt met advocaten en in hoeverre we computers accepteren. Er zal toch altijd een menselijke check op moeten zitten, is wat de FTC duidelijk wil maken. Bedrijven als deze denken daar echter anders over: die stellen dat wat een robotadvocaat kan doen toch heel gelijk is aan wat een menselijk advocaat doet.

De FTC zegt: “Geen van de technologieën van de service is getraind op een uitgebreid en actueel corpus van federale en staatswetten, voorschriften en gerechtelijke uitspraken of op de toepassing van deze wetten op feitenpatronen. DoNotPay-medewerkers hebben de kwaliteit en nauwkeurigheid van de juridische documenten en adviezen die door de meeste van de aan de wet gerelateerde functies van de service worden gegenereerd, niet getest. DoNotPay heeft geen advocaten in dienst genomen en heeft geen advocaten in dienst genomen, laat staan advocaten met de relevante juridische expertise, om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de juridische functies van de service te testen.”

Het ironische is dat uiteindelijk als het wel naar de rechter zou zijn gegaan, natuurlijk een moeilijke kwestie wordt. Echte advocaten en rechters hebben waarschijnlijk wel een mening over deze tech die misschien wel hun plek overneemt. Toch is deze discussie er een die zeker nog niet is afgelopen.