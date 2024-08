ChatGPT heeft wekelijks dubbel zoveel gebruikers

Wie denkt dat er een AI-bubbel aan het poppen is, die heeft het vooralsnog mis: de mensen van OpenAI kunnen in hun handjes wrijven: ChatGPT verwelkomt wekelijks dubbel zoveel mensen als een jaar geleden. En dat is zeker gezien de hoeveelheid indrukwekkend: 200 miljoen mensen gebruiken ChatGPT op wekelijkse basis.

ChatGPT

Als je van 1 naar 2 gebruikers gaat is dat procentueel misschien wel veel, maar in de realiteit is het nog wel wat klein. Als je echter 100 miljoen gebruikers hebt, dan is het heel wat anders. Indrukwekkend wel, zeker omdat we de laatste tijd in een beetje een vreemd vaarwater zijn gekomen met AI. Waar mensen vorig jaar vooral jubelden over de technologie, zien we nu ook veel mensen die zorgen uiten over de werking ervan. ChatGPT ijlt er soms wat op los, dat hebben we ook gezien met het Megalopolis-verhaal.

Axios laat weten dat wereldwijd 200 miljoen mensen elke week wel een keer ChatGPT’en. Misschien is het nog wel opzienbarender dat 92 procent van de Fortune 500-bedrijven gebruikmaakt van OpenAI. Dat hoeft dan niet per se de openbare ChatGPT te zijn die we allemaal wel kennen: Dall-E, maar ook bedrijfs-AI-chatbots die gebruikmaken van het OpenAI-platform vallen daar ook onder. Toch is het wel heel veel: we laten AI blijkbaar heel wat af brainstormen, opzoeken en zelfs creëren. Het is een groot succes, en dat niet eens van een bedrijf dat al enorm tot de gevestigde orde behoorde.

to be clear, this is an improvement to GPT-4o and not a new frontier model. we continue to iterate on existing models while working on longer term research. some release notes:https://t.co/TgAJ7kGQdc — ChatGPT (@ChatGPTapp) August 14, 2024

AI-chatbots

Wat de groei voor ChatGPT ook wel bijzonder maakt, dat is dat het bepaald niet concurrentievrij is. Het wordt wel gezien als de eerste grote AI-chatbot die zo vlug werd omarmd, maar Google en Meta hebben inmiddels ook eigen AI-chatbots gelanceerd. Normaliter zou je verwachten dat mensen die dan vooral gebruiken, want dit zitten immers ingebakken in de tech die men toch al gebruikt. Dat blijkt dus mee te vallen: we vinden het blijkbaar de moeite waard om toch steeds apart naar ChatGPT te gaan. Niet dat die anderen geen succes hebben: Meta’s AI-assistent ziet maandelijks 400 miljoen actieve gebruikers. Dagelijks zijn er 40 miljoen mensen op te vinden.

ChatGPT Advanced Voice Mode speaking Japanese (excitedly) pic.twitter.com/YDL2olQSN8 — Cristiano Giardina (@CrisGiardina) July 31, 2024

Kortom, de AI-bubbel lijkt nog lang niet te barsten: mensen weten de platforms goed te vinden en nemen zelfs de moeite om naar platforms te gaan die niet in hun dagelijkse apps zitten ingebakken. We hebben ChatGPT zelf eens gevraagd waarom het denkt dat het zo populair is:

Waarom zouden mensen voor ChatGPT kiezen, in plaats van de AI van Google of Meta?

ChatGPT:

Mensen kunnen kiezen voor ChatGPT in plaats van de AI van Google (zoals Bard) of Meta (zoals LLaMA) om verschillende redenen:

Gebruikerservaring en Interface : ChatGPT heeft een gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface. Veel gebruikers vinden het makkelijk om met ChatGPT te communiceren zonder zich zorgen te maken over ingewikkelde instellingen of technische details. Conversatiestijl en Responsiviteit : ChatGPT is ontworpen om meer te lijken op een gesprekspartner. Het is gericht op het voeren van natuurlijke, vloeiende gesprekken, wat aantrekkelijk kan zijn voor gebruikers die een meer menselijke interactie willen. Toegankelijkheid en Beschikbaarheid : ChatGPT is breed beschikbaar via verschillende platforms, waaronder de webinterface en integraties met andere apps. Dit maakt het gemakkelijk om toegang te krijgen tot de tool, ongeacht het apparaat of de locatie. Privacy en Controle over Gegevens : OpenAI biedt gebruikers bepaalde opties om gegevensprivacy en -beheer aan te passen, wat voor sommige mensen een doorslaggevende factor kan zijn. Hoewel Google en Meta ook aandacht besteden aan privacy, kan het verschil in aanpak sommige gebruikers ertoe brengen om voor ChatGPT te kiezen. OpenAI’s Innovatie en Voorsprong : OpenAI wordt gezien als een pionier op het gebied van AI-ontwikkeling, en veel gebruikers hebben vertrouwen in de vooruitstrevendheid en de kwaliteit van de modellen zoals GPT-4. Dit kan gebruikers ertoe brengen om te kiezen voor de AI van OpenAI in plaats van die van concurrenten. Breedte van Onderwerpen en Taakgerichtheid : ChatGPT is zeer veelzijdig en kan over een enorm scala aan onderwerpen spreken. Hoewel AI-systemen van Google en Meta ook krachtig zijn, kan de specifieke training en focus van ChatGPT ervoor zorgen dat het op bepaalde gebieden beter presteert, afhankelijk van de vraag van de gebruiker. Innovatieve Functies : OpenAI blijft regelmatig nieuwe functies en verbeteringen introduceren, zoals multimodale mogelijkheden (tekst en afbeeldingen), waardoor het aantrekkelijk blijft voor gebruikers die op zoek zijn naar de nieuwste technologie. Merkloyaliteit en Vertrouwen : Sommige gebruikers hebben een sterke voorkeur voor producten van OpenAI vanwege eerdere positieve ervaringen, de reputatie van het bedrijf, of simpelweg omdat ze meer vertrouwen hebben in de technologie van OpenAI in vergelijking met die van Google of Meta.

Hoewel AI-systemen van Google en Meta ook sterk zijn en op bepaalde gebieden beter kunnen presteren, hangt de keuze voor ChatGPT vaak samen met persoonlijke voorkeuren, de specifieke gebruikservaring, en de functies die het meest relevant zijn voor de gebruiker.

Bard bestaat niet meer, maar het is oke, ChatGPT. Waarschijnlijk zit er wel een kern van waarheid in het antwoord. Ik denk dat merkloyaliteit hier niet echt van toepassing is, maar de functies, taakgerichtheid en interface helpen zeker, naast de snelle reactietijd.