​De nieuwe manier van online B2B leadgeneratie

Herken je dat? Die noodzaak om leads te genereren, het vervolgens uitbesteden en een overload aan verkeerd gekwalificeerde leads binnenkrijgen?



Erg herkenbaar, en dat is nou juist de problematiek van de huidige B2B leadgeneratie. Tal van organisaties profileren zich als dé oplossing voor het genereren van nieuwe leads. En laten we eerlijk zijn, dat valt vaak tegen.

Waar kies je tegenwoordig als organisatie voor? Je hebt leads nodig maar ergens weet je ook dat koud bellen nu echt voorbij is. Geen paniek, in dit artikel ga ik je dat haarfijn uitleggen.

Is er zoiets als een snelle oplossing?

Laat ik het voor eens en altijd duidelijk maken, een quick fix kost je de kop binnen leadgeneratie. Waarom zeg ik dat? Er is zoals bij iedere vorm van leadgeneratie, marketing of sales veel tijd en aandacht nodig. Als je zelf al niet in staat bent om jouw doelgroep te vinden en te benaderen, waarom zouden externe organisaties dit dan wel kunnen? Jij weet immers het beste wie jouw ideale klanten zijn.

Waar gaat het vaak fout bij sales?

Maar als dit probleem zo duidelijk is, waarom kiezen veel organisaties daar dan toch voor? Heel simpel, een gebrek aan alternatief. En dan bedoel ik niet andere manieren van klantenwerving zoals marketing, of offline sales activiteiten. Nee, een gebrek aan goede kwalitatieve leads om op te volgen door sales.

Sta je open voor verbetering in het genereren van leads?

Ik kan nog pagina’s doorgaan over de problematiek, laten we dat juist niet doen en naar oplossingen kijken. Laat ik vooropstellen dat ik iedere organisatie prijs die dan ook iets heeft gedaan met leadgeneratie. Gefeliciteerd, je hebt je eerste stap gezet. Het is aan jou de keus of je met één been erin blijft staan of de uitdaging aangaat. Vind je het wel prima hoe het nu is? Dan raad ik je aan om niet verder te lezen. Maar wil je iets veranderen en verder groeien met je bedrijf, dan neem ik je mee in een nieuwe moderne manier van B2B leadgeneratie. Wil je meer leads, meer klanten? Dan zal er intern een verandering moeten plaatsvinden.

Is het iets voor mij?

Voor we het gaan hebben over een nieuwe manier van klantenwerving, vertel ik je eerst of jouw organisatie er iets uit gaat halen. Daar heb ik drie criteria voor:

Zit je doelgroep op LinkedIn? Ben je bereid om je oude werk en denkwijze aan te passen omtrent leadgeneratie? Heb je behoefte aan nieuwe leads?

Is het antwoord ja? Mooi dan heb je de eerste stap gezet om te groeien.

Tip voor de lezer!

Via de link: Booleantool kun je gratis toegang krijgen tot een tool om een uitgebreide doelgroepselectie te maken op LinkedIn. Via deze tool is het mogelijk om jouw droom klanten gemakkelijk via LinkedIn te selecteren en de ongewenste doelgroep uit te sluiten.

Wat is het geheim van leadgeneratie?

De oplossing ligt dichterbij dan je denkt. Namelijk zelf leads genereren. Huh? Zal je denken. Ja, toch is het zo: zelf leads genereren en zelf opvolgen. Hoe kan je dat gaan doen? Simpel, met de juiste kundigheid en tools binnen jouw organisatie.

Hoe kan ik dit toepassen?

Laat ik het nu echt over de oplossing hebben. Afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar de behoefte van de leadgeneratie markt. We kwamen erachter dat veel organisaties het genereren van leads uitbesteden aan derde partijen. Dit vonden wij onwijs zonde omdat de kundigheid en tools van dergelijke organisaties ook door de eigen medewerkers toegepast kan worden.

Om deze reden hebben wij het afgelopen jaar de focus gelegd op het efficiënter en effectiever optimaliseren van B2B sales funnels. Om van meer toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten zorgen wij dat onze kundigheid en tools worden geïmplementeerd binnen de organisatie middels een op maat gemaakt implementatietraject. Dit doen wij via het platform LinkedIn.

De implementatietrajecten worden vervolgens ondersteund aan de hand van slimme digitale tools. De aanpak bestaat uit drie onderdelen. Het uitvoeren van een uitgebreide doelgroepselectie (define), dit doen we aan de hand van een eigen ontwikkelde tool. Deze techniek is niet alleen interessant om relevante leads mee te genereren maar ook om een marktverkenning mee toe te passen. Na de doelgroepselectie stel je de berichtgeving op dat bestaat uit maximaal 300 tekens (communicate). De combinatie tussen de doelgroepselectie en de kwaliteit van je berichtgeving kan het verschil betekenen tussen een conversieratio van 10% en 20%. Om de effectiviteit in de berichtgeving te optimaliseren passen wij in de implementaties onze ‘best practices’ toe om de berichtgeving efficiënter en op maat te implementeren. Als laatste stap zorg je ervoor dat het benaderen van de doelgroep sneller en effectiever gaat. Dit doen wij middels een softwarepartner. De praktijk leert dat onze klanten met een tijdsbestek van één tot twee uur per week, drie tot vijf relevante afspraken realiseren.

Hoe kom je in contact?

Hebben wij je warm gemaakt met onze onderscheidende aanpak? Neem een kijkje op de website van SalesHackrs.

[Fotocredits - tashatuvango © Adobe Stock]