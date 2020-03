Virtuele assistent helpt thuiswerkers met het genereren en opvolgen van leads

Afspraken worden afgezegd en mensen werken massaal thuis, vooral binnen business to business organisaties. Hoe ga je om met je leadopvolging wanneer je de deur niet uit kunt? En hoe zorg je ervoor dat je sales niet volledig stil komt te liggen? Met de virtuele assistent volg je leads op zonder in de auto te hoeven stappen. Je denkt misschien dat de fysieke afspraak cruciaal is, maar niets is minder waar. Een geautomatiseerd en gedigitaliseerd traject kan de oplossing bieden om je sales te continueren.

Waarom juist nu?

We bevinden ons op dit moment in een tijd waarin van ons gevraagd wordt om creatief te zijn. Afspraken worden gecancelled, bedrijven zijn telefonisch beperkt of zelfs niet bereikbaar en we werken op afstand van elkaar. Sales targets komen hierdoor in gevaar en mensen zitten spreekwoordelijk gezegd ‘met de handen in het haar’.

Is dit wel nodig? Hoe zorg je er samen voor dat onze business niet volledig stil komt te liggen? Wij geloven dat het kan door gebruik te maken van de technologie die we tot onze beschikking hebben. Het nieuwe werken was nog nooit zo relevant.

Wat is de virtuele assistent?

De virtuele assistent helpt je met het automatisch inplannen van afspraken via video. De aanpak maakt het mogelijk op afstand leads te blijven opvolgen. Maar het helpt je ook bij het genereren van nieuwe sales kansen. Daarnaast bespaar je tijd omdat een deel van jouw taken uit handen wordt genomen. Presentaties kunnen bovendien prima online worden gegeven. Offertes kunnen worden toegelicht via video en zelfs na het tekenen van een offerte kan in veel gevallen de samenwerking via video worden opgestart.

De virtuele assistent bestaat uit een aantal tools die er samen voor zorgen dat jij jouw salestraject kunt automatiseren en digitaliseren.

Hubspot

Vidyard

Calendly

Zoom

Prospecting en leads opvolgen via video: hoe werkt het?

Het uitgangspunt is dat je jouw gehele salestraject kunt voortzetten door de inzet van video en slimme applicaties. Van prospecting, leadopvolging en presentaties tot wekelijks overleg en projectmanagement. Het salestraject hoeft dus zeker niet stil te vallen en kan zelfs efficiënter worden dan voorheen.

Prospecting via video

Het persoonlijke contact, maar dan digitaal. Video prospecting is het doen van koude acquisitie door gepersonaliseerde videoboodschappen. Het mooie van deze aanpak is dat je jezelf op een vriendelijke manier voorstelt zonder de ontvanger telefonisch te storen, gewoon vanuit huis. Aan het einde van de video verschijnt je agenda in beeld waarin de ontvanger een korte kennismaking kan plannen. Dit gaat allemaal automatisch! Je kan dus effectief omgaan met je tijd, in tegenstelling tot ongewenste telefoontjes en onaangekondigde bezoeken.

Ook aanvragen die via je website binnenkomen kunnen automatisch worden opgevolgd. Jouw prospect ontvangt dan een automatische e-mail met jouw persoonlijke video. Jouw agenda verschijnt in beeld waarin een video afspraak kan worden ingepland.

Leads opvolgen via video

Hoe volg je klantafspraken op zonder er daadwerkelijk langs te mogen gaan? Simpel, de afspraak verloopt gewoon via het geïntegreerde platform Zoom, waarin jij en je prospect eenvoudig kunnen inloggen. In deze video call kun jij je kennismakingsgesprek voeren zoals je gewend bent. Het voordeel is dat je op deze manier niet meer in de auto stapt voor een kennismaking, waarna er uiteindelijk geen match blijkt te zijn. Dit bespaart je toch weer reistijd die je kunt investeren in nieuwe leads. Bovendien kun je van je eigen koffie genieten!

Ben je benieuwd hoe de virtuele assistent jou kan helpen met leadgeneratie en opvolging vanuit huis? Plan een video kennismaking is.