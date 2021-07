Ben & Jerry's boycot: wat is er aan de hand?

Grote merken die een politiek statement innemen: het lijkt steeds vaker voor te komen. Zo veranderden diverse merken tijdens het EK voetbal hun logo in regenboogkleuren om te laten weten dat ze het niet eens waren met een beslissing van de UEFA. Aan de andere kant werden Coca-Cola en Heineken juist door sommige spelers weer geboycot, het kreeg de naam bottlegate. En Heineken was vorige week weer in opspraak, nadat het een pro-vaccinatie reclamecampagne lanceerde. Geen ijs meer in bezet gebied Nu is Ben & Jerry's, een dochterbedrijf van Unilever, aan de beurt. De ijsfabrikant heeft besloten om voorlopig geen producten meer te verkopen in de Joodse nederzettingen in Palestijnse gebieden. Daarmee begeeft het merk zich op glad ijs, want de boycot van de kans van B&J heeft weer een boycot vanuit Israël tot gevolg.

Ben & Jerry's maakt statement In het statement van B&J is te lezen dat het 'niet in overeenstemming is met de waarden van het merk om het eigen ijs te verkopen in de bezette Palestijnse gebieden'. Ze verkopen nog wel hun producten in Israël. Een kort maar krachtig statement, waarop veel commotie volgde. Zelfs de Israëlische premier Naftali Bennett liet zich erover uit. Volgens hem is dit statement van de ijsfabrikant een 'overduidelijk anti-Israëlische maatregel'. Bovendien zijn er meerdere merken ijs, lichtte Bennett toe. Op de boycot van Ben & Jerry's volgt dus een boycot van de kant van Israël. De reacties op Twitter zijn in ieder geval niet mals. Twitteraars vragen zich massaal af waarom dit besluit nu wordt genomen en waarom het merk hier zo'n duidelijk standpunt inneemt.

Wat zijn de gevolgen voor de ijsfabrikant? Met deze beslissing wil Ben & Jerry's druk uitoefenen op Israël. Dat doet de ijsfabrikant onder andere doordat de BDS-beweging daarop heeft gestuurd. Zij roepen al jaren om strafmaatregelen tegen het omstreden beleid dat Israël voert. En ze hebben een behoorlijk stevige lobby in Vermont, de thuisbasis van B&J. Wat de gevolgen zijn voor B&J of Unilever, is nog niet bekend. Dat het behoorlijk wat stof doet opwaaien is wel zeker. De politiek bemoeit zich ermee en dat is niet gek bij zo'n statement. Het is de vraag wat er nu gaat gebeuren en of de ijsfabrikant het nu wel kan shaken in Israël. Online circuleren al filmpjes van mensen die het ijs in de prullenbak gooien.