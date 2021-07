Heineken's pro-vaccinatiereclame krijgt veel kritiek

Heb je de nieuwste reclame van Heineken al gezien? De internationale campagne draait helemaal om het leven na corona. Hoewel dat iets te voorbarig was, neemt het bedrijf wel een duidelijk standpunt in. 'The night is young' heet de nieuwste campagne. En dat daar een storm van kritiek op komt, was te verwachten. In het filmpje zien we een oudere doelgroep, de mensen die op dit moment volledig gevaccineerd zijn, weer zorgeloos feestvieren. De reclame wordt afgesloten met de slogan 'the night belongs to the vaccinated'.