​YouTube maakt AMA's opzetten makkelijker: dit is een AMA

AMA’s worden steeds populairder. Het is allang niet meer iets wat alleen Reddit doet met beroemdheden: bedrijven zetten het in in hun interne communicatie en individuen gebruiken hun social media voor een AMA. YouTube gaat het nu makkelijker maken om een live AMA op te zetten. Dit is wat zo’n Ask Me Anything inhoudt.

Ask Me Anything Een Ask Me Anything is eigenlijk precies wat het zegt: iemand gaat klaarzitten en via de chat kunnen mensen vragen insturen die die persoon dan gaat beantwoorden. Dat kan een vraag zijn over een outfit, maar ook een heel diepe vraag. Het is wat je maar wil: al is het natuurlijk aan die persoon zelf om al dan niet een antwoord te geven. Zie het als de FAQ (frequently asked questions) op een website: welke vragen stellen mensen en wat is daarop uw antwoord? De live Q&A-mogelijkheid van YouTube wordt nu geïntroduceerd en maakt het mogelijk om sneller vragen van mensen te krijgen. Immers is het toch wat gênant als je klaarzit, maar niemand een vraag stelt. YouTube zorgt dat dat makkelijker wordt: zodra je met een Q&A-sessie begint, komt er een bericht bovenaan je chat te staan om te laten weten dat het om een vraag-antwoordsessie gaat en mensen hun vragen aan je kunnen insturen.

Dichterbij je publiek Beginnen mensen volop vragen te stellen, dan kun je de vraag die je wil beantwoorden vastpinnen bovenaan je chat. Is die klaar, dan pin je weer een andere vraag die dan tijdelijk bovenaan staat. Wil je niet meer in de Q&A-setting zijn, maar nog wel live? Dan kun je met één druk op de knop in dezelfde sessie weer een gewone chatruimte zien. Met deze nieuwe Ask Me Anything-mogelijkheid kun je sneller en gerichter met je publiek communiceren. Valt er iemand later in, dan ziet die de vraag die je aan het beantwoorden bent bovenin staan, wat weer zorgt voor minder ruis op de lijn. Deze mogelijkheid zal je niet meteen geld opleveren, maar een betere band met je publiek zorgt wel dat mensen eerder geneigd zijn je geld te doneren. Vooral is het net even duidelijker, ook voor jezelf, waarmee je bezig bent. Q&A-sessies kunnen enorm populair zijn, waardoor de vragen als een soort vloedgolf in de chat worden gegooid.

Nieuwe YouTube-tool Met de nieuwe tools van YouTube heb je de mogelijkheid wat meer orde te scheppen in de chaos en vergeet je minder snel vragen. Wel is het jammer dat je maar één vraag kunt pinnen, in plaats van dat je er een hele rij kunt neerzetten zodat je niet een bepaalde vraag vergeet die te snel voorbij kwam. Dat dan op positie 1 de vraag staat die je op dat moment beantwoordt, maar dat mensen ook vast zien of hun vraag nog aan bod komt. Anders heb je kans dat mensen hun vraag steeds blijven spammen in de chat en ook dat is vervelend. Kortom, de nieuwe mogelijkheid van YouTube kan nog wel wat verbetering gebruiken, maar het is sowieso welkom dat YouTube inziet dat de populariteit van AMA’s ook kan zorgen voor een grotere populariteit van mensen die besluiten YouTube te gebruiken als hun streamkanaal.