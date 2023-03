​YouTube buigt over schelden na tirades van creators

Schelden in YouTube-video’s wordt weer wat makkelijker gemaakt. YouTube had eigenlijk nieuw beleid gelanceerd waarbij je als videomaker niet betaald kreeg als je woorden zoals ‘asshole’ of ‘douchebag’ in je video uitsprak. Echter kwam daar zoveel kritiek op vanuit de creatorcommunity dat het videoplatform het beleid rondom schelden heeft teruggedraaid.

Schelden op YouTube

In de Verenigde Staten is het iets makkelijker om in een gesprek te schelden, want het woord f*cking is nu eenmaal heel makkelijk om ergens voor te zetten (en hoeft niet eens echt een scheldwoord te zijn, want het is vooral gewoon ‘heel erg’). In Nederland is dat minder makkelijk: sommige mensen gebruiken bepaalde ziektes om iets extra aan te zetten, maar verder zijn scheldwoorden over het algemeen vrij op zichzelf staande woorden.

Hoe het ook zij, je mocht ze eigenlijk van YouTube niet meer gebruiken. Als je in de eerste 15 seconden van je video schold, dan zou je problemen krijgen met je advertenties en uiteindelijk dus ook minder verdienen. Dat had echter ook effect op je oude video’s, waardoor die ineens een stuk minder waardevol zijn. Dat terwijl er op dat moment geen beleid was voor het schelden, waardoor je eigenlijk wordt gestraft voor iets wat destijds helemaal niet strafbaar was. Daarnaast werden videomakers er niet zo blij van dat YouTube zich hierover buigt, terwijl je wel video’s kunt plaatsen vol haatzaaierij.