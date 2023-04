Eredivisie is Liga Portugal gepasseerd: video met hoofdrol voor Boulahrouz

Goed nieuws vandaag vanuit Zeist: de Eredivisie is Liga Portugal gepasseerd op de UEFA-coëfficiëntenranglijst en heeft nu officieel de zesde plaats in haar bezit. Dat betekent dat vanaf het seizoen 2024/’25 niet één, maar twee eredivisieclubs een direct ticket voor de lucratieve Champions League-groepsfase ontvangen. De nummer drie in de Eredivisie speelt dan voorrondes Champions League. De laatste keer dat Nederland een seizoen afsloot in de top zes van de lijst was in 2001.

Opmars Nederlands clubvoetbal

De opmars is een bijzondere prestatie, aangezien de Eredivisie in 2018 nog de 14e plaats bezette. De Nederlandse clubs zetten de laatste seizoenen uitstekende resultaten neer in de Europese competities, waardoor de Eredivisie flinke terreinwinst boekte op de coëfficiëntenlijst. Na de resultaten van deze Europese speelronde heeft Nederland een onoverbrugbare voorsprong op nummer zes Portugal. Plek vijf - nu in handen van Frankrijk - is nu in zicht.

Eredivisie pakt uit

Om het verzilveren van de plaats 6 op de coëfficiëntenranglijst te vieren, plaatste de Eredivisie direct na het laatste fluitsignaal onderstaande ludieke video met in de hoofdrol oud-Oranje international Khalid Boulahrouz; een ludieke knipoog naar de beruchte WK-clash met Portugal uit 2006.