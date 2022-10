Kampioenschappen KPN eDivisie starten volgende week

De eDivisie van KPN gaat op 18 oktober van start. Het is het zesde seizoen van de spannende esports-voetbalcompetitie, waarbij Vitesse er vorig jaar met de winst vandoor ging. De teams zijn bekend, de sportavonden zijn bekend én de prijzenpot is bekend. Dit is wat de eDivisie inhoudt en wat de esporters kunnen verwachten.

KPN eDivisie

In de eDivisie nemen 18 eredivisieclubs het tegen elkaar op in een digitaal voetbaltoernooi in voetbalgame FIFA 23. Het wordt elke week live uitgezonden via ESPN op televisie en online op YouTube en Twitch, dus blokkeer als je deze spannende competitie wil volgen je agenda elke dinsdag van 17:30 - 20:30 uur. Er worden elke week negen wedstrijden gespeeld. Hoe dan? Door elk uur drie wedstrijden tegelijk te laten starten, waarbij er wordt geschakeld tussen de verschillende wedstrijden.

Er zijn 17 speelronden die worden verdeeld in vier periodes: de winnaar van elke periode verdient prijzengeld en een kwalificatie voor de KPN eDivisie Finals. Dat betekent dat er dus vier extra belangrijke momenten zijn binnen het seizoen. De competitieopzet is dus wat veranderd, maar dat belooft het dynamischer te maken. Er staat veel op het spel: niet alleen de kampioensschaal, maar ook een prijzenpot van 50.000 euro. Het toernooi is een samenwerking tussen KPN, de Eredivisie en DreamHack.