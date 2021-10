Zo worden de quoteringen bepaald

Hoe worden de quoteringen bij sportweddenschappen nu precies bepaald? Dat wordt gedaan door zogenaamde bookmakers. Bookmakers zijn erg goed in statistiek. Op basis van de cijfers uit het verleden maken ze een inschatting van welk team de meeste kans heeft om te winnen. Zet je in op dat team en win je? Dan krijg je minder geld, omdat de quoteringen lager zullen zijn. De quoteringen van het team dat in het nadeel lijkt te zijn, zijn altijd hoger. Dat omdat de winkans van dit team lager geschat wordt door de bookmakers.

De quoteringen zijn ook in het voordeel van de bookmakers

Besluit je om te wedden op de Eredivisie, dan is het goed om te weten dat de quoteringen altijd in het voordeel zijn van de bookmakers. Stel dat je winkans 1 op 6 wordt geschat. Dan zal je net iets minder dan zes keer je inzet ontvangen indien het team wint. Op deze manier maken de bookmakers winst.

Je kunt je vast voorstellen dat een bookmaker ontzettend goed moet zijn in statistiek en het maken van kansberekeningen. Desondanks is er altijd een kans dat een team toch beter presteert dan verwacht. Je kunt de toekomst namelijk niet alleen voorspellen op basis van statistiek. Dat risico is ingecalculeerd door de bookmakers en dus zullen zij er geen schade van ondervinden als dit eens in de zoveel tijd gebeurt. Als jij wilt inzetten op sportwedstrijden, kan dit voor jou wel voordelig zijn. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om op wedstrijden in te zetten waar de quoteringen ongeveer gelijk zijn.

Hoeveel invloed heeft het verleden van een club op de winkans?

Het verleden van een club zegt niet altijd iets over de toekomst. Toch kunnen bookmakers op basis van de statistieken een goed beeld krijgen van hoe een club zal presteren. Het zegt iets over een team wanneer dit team ontzettend vaak wint. Er zijn overigens meer statistieken waar een bookmaker naar zal kijken. Tegenwoordig kun je bijvoorbeeld ook inzetten op bepaalde gebeurtenissen tijdens een wedstrijd. Daarom zullen bookmakers naar allerlei verschillende statistieken moeten gaan kijken.

Bookmakers zijn de beste gokkers

Als je geld inzet op een wedstrijd, is hiervoor achter de schermen ontzettend veel gebeurd. Bookmakers zijn eigenlijk de beste gokkers. Mocht je zelf een gevoel hebben voor statistiek of houd je iedere wedstrijd in de gaten, dan kun je altijd proberen om zelf ook een gokje te wagen. Het verschil met roulette in bijvoorbeeld het casino is dat je bij sportweddenschappen niet alles aan het toeval overlaat. Speel je roulette, dan heb je altijd dezelfde kans om te winnen. Bij sportweddenschappen is het afhankelijk van hoe de verschillende spelers die dag in teamverband presteren.

Wil je zelf inzetten op een team, dan is het verstandig om de statistieken van de twee teams naast elkaar te zetten. Ga ook na op welke punten de teams sterk of juist zwakker zijn. Als je een liefhebber van de sport bent, kun je op deze manier het best inschatten wat de kansen van ieder team zijn.