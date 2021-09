Zoveel geld was er in circulatie tijdens de bokswedstrijd tussen Jake Paul en Tyron Woodley

Eind augustus stond de veelbelovende bokswedstrijd tussen Jake Paul en Tyron Woodley op het programma. De UFC-kampioen ging uiteindelijk onderuit tegen de YouTube-ster Jake Paul. De wedstrijd stond al geruime tijd in de schijnwerpers en wist ook de aandacht de trekken van veel wedders. De winnaar beweerde op zijn sociale media zelfs dat er voor meer dan 650 miljoen euro aan weddenschappen was afgesloten op de bokswedstrijd. Een bizar hoog bedrag, wat dan ook in twijfel werd getrokken door diverse experts binnen de bookmaker-branche. Paul won de wedstrijd uiteindelijk, aangezien een tweetal juryleden de bokser het voordeel van de twijfel gaf.

Het gevecht

Het gevecht tussen Jake Paul en Tyron Woodley werd georganiseerd op 29 augustus 2021 in het Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland. Paul wist de voorgaande drie wedstrijden te winnen met een knock-out en was dan ook de grote favoriet. De bookmakers waren duidelijk. Paul had volgens de experts een winstkans van 63,64%, terwijl de winstkans van Woodley slechts 40,82% bedroeg. Wederom hadden de bookmakers gelijk, want Paul won het duel ternauwernood. Twee van de drie juryleden gaven de overwinning aan de YouTube-ster. Tijdens de wedstrijd werd de winnaar nog wel tegen de touwen geslagen, maar dat bleek niet voldoende voor Woodley. De verliezende bokser vroeg direct een re-match aan, welke met de nodige tegenzin werd geaccepteerd door Paul.

Er werd bij de online casino’s dan ook massaal ingezet op de bokswedstrijd. De meeste weddenschappen werden afgesloten op de uiteindelijke winnaar van de wedstrijd. Hoewel de exacte bedragen onduidelijk zijn, zou er volgens Paul maar liefst 650 miljoen euro zijn ingezet.

Jake Paul

Jake Paul werd op 17 januari 1997 geboren in Cleveland. De Amerikaan staat bekend als een sociale media bekendheid en als professioneel bokser. Paul wist bekendheid te vergaren door zijn rol als Dirk Mann in de Disney-serie Bizaardvark. Echter kwam het acteertalent in de problemen door gevaarlijke stunts en adult-content te plaatsen op YouTube. Paul werd ontslagen bij Disney Channel. In 2018 maakte Paul zijn debuut als bokser. Het was een succesvolle debuutwedstrijd, aangezien hij de Brit Deji Olatunji wist te verslaan in de vijfde ronde van een amateurwedstrijd. Begin 2020 debuteerde Paul als prof, waarin hij won van AnEsonGib. Daarna won Paul ook nog van Ben Askren, Nate Robinson en Tyron Woodley.