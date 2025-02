5 tips voor het maken van betere TikToks

3. your darlings

We weten het als schrijvers maar al te goed, zelfs op het internet: kill your darlings. Vroeger moesten journalisten in de krant of in tijdschriften hun artikelen inkorten omdat het anders simpelweg niet op de pagina paste. Hoewel je door het internet een soort ongelimiteerde ruimte hebt, wil dat niet zeggen dat mensen daarop zitten te wachten: het kort houden, dat heeft TikTok tot een kunst verheven. Probeer je video lekker kort en snappy te houden, zodat het goed past bij het ritme van andere TikTok-video’s. Vaak hoef je mensen niet alles voor te kauwen, vaak zijn sommige grapjes in je sketch toch leuker in je hoofd dan wanneer je ze opneemt: knip het lekker allemaal weg, geef andere grappen en mooie dingen meer ruimte om de aandacht op te eisen. Kill ‘m, those darlings.

4. Vergeet de hashtags niet

Je hebt je video gemaakt, het is lekker kort, het is meteen duidelijk waar het overgaat, en je bent dik tevreden. Je wil hem gaan plaatsen, maar doet dat zonder hashtags, of maar met twee hashtags. Je voelt hem al aankomen: dat is te weinig. Door meer hashtags te gebruiken weten mensen je video beter te vinden, en kan het algoritme van TikTok je video ook beter categoriseren. Zoek ook naar bekende hashtags en gebruik die. Als jij een boek bespreekt en je noemt het #boekbespreking en #booktalk, dan mis je een belangrijke hashtagcategorie, namelijk #booktok. Je moet dus niet alleen in de gaten houden wat de trends zijn wat betreft de geluidsfragmenten, maar ook de hashtags. En strooi er lekker mee: daar kijkt niemand raar van op.