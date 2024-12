Zo zit het straks met je zonnepanelen als de salderingsregeling stopt

Maar een van de moeilijkheden daaraan is dat mensen om dat bijvoorbeeld ‘s avonds te kunnen gebruiken moeten investeren in een thuisbatterij. Dit zijn vaak relatief dure apparaten die je niet zo snel terugverdiend. Bovendien komen die met nog een probleem, namelijk dat een thuisbatterij vaak relatief weinig energie kan opslaan. Ook kunnen accu’s stroom terugleveren aan het net, maar als dit in een keer gebeurt, ontstaan er alsnog extreme pieken en is de overbelasting van het stroomnet niet geholpen.

Zonnestroom

Op papier klinkt het heel goed, een batterij waarin je je zelf ‘gevangen’ energie opslaat, die je vervolgens bijvoorbeeld ‘s avonds kunt gebruiken om het NOS-journaal te kijken of een serie op Netflix. Het voelt heel zelfvoorzienend en dat klinkt perfect, maar in de praktijk blijken er dus toch wat problemen bij te komen kijken. Tegelijkertijd zal het stoppen van de salderingsregeling ervoor zorgen dat minder mensen zonnepanelen aanschaffen, waardoor het mogelijk ook weer niet zo’n stormloopt als het gaat om batterijen die terugleveren. Daar hebben we immers wel eerst veel huishoudens met zonnepanelen en batterijen voor nodig.

Het belooft nog wat te worden in 2027, maar de onrust die er nu is, lijkt zijn weerslag al te hebben op de verkopen van zonnepanelen. Vorig jaar waren ze nog hot, maar dit jaar melden leveranciers al dat zonnepanelen veel minder worden aangekocht. Maar of dat nu positief of negatief is voor het te krappe stroomnet, daarover zijn de meningen overduidelijk verdeeld.