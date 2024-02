Zo krijg je zelf meer inzicht in je gas- en stroom-verbuik

Tijdens het stookseizoen zijn de energieprijzen hot topics. Vorig jaar zijn we met zijn allen al veel minder gaan stoken. En dat is een trend die vermoedelijk door blijft zetten. Maar behalve de kachel lager zetten en slimmer met je elektrische apparatuur omgaan, is er nog een andere manier om wat meer inzicht te krijgen in jouw actuele verbruik en op die manier slimmer om te gaan met gas en elektriciteit. Je hebt alleen wel een slimme meter nodig. Al zal die in steeds meer huishoudens standaard aanwezig zijn. Zeker als je beschikt over zonnepanelen.

HomeWizard

Met de handige P1 Meter en de gratis bijbehorende app van HomeWizard kan je zelf live zien hoeveel stroom en gas je op dat moment in huis verbruikt. Aan de hand van deze inzichten zie je zelf waar je kan optimaliseren om je verbruik terug te dringen. Het is een eenvoudige manier om al flink te besparen op je energierekening.

Installeren P1 Meter

Laten we bij het begin beginnen; het installeren van de P1 Meter. Hiervoor heb je echt geen technische kennis nodig. Je moet alleen wel beschikken over een slimme meter. En handig is ook om voor installatie de gratis HomeWizard Energy app te downloaden (beschikbaar via iOS & Android). Als je een account in de app hebt gemaakt, kan je de P1 Meter toevoegen. Je volgt daarvoor de eenvoudige installatie wizard (plug & play). We kiezen nu voor de P1 Meter, maar zoals je ziet kan je nog meer HomeWizard apparaten toevoegen om jouw huis verder te verduurzamen en slimmer om te gaan met gas, stroom of zelfs water.

Na een succesvolle installatie, waarbij het lampje van de P1 Meter groen blijft branden, is er de mogelijkheid om nog meer apparaten te koppelen. Die zie je vervolgens allemaal staan onder Mijn Energy apparaten (via menu > Meters). Ook zie je daar de status van je apparaten en of ze online of offline zijn.