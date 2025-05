Zeldzaam: deze klassieke Apple-computer wordt in Nederland geveild

Het is niet alleen Apple-geschiedenis wat met deze computer is geschreven, ook computergeschiedenis. Het was de eerste PC met grafische interface in plaats van MS Dos-achtige systemen. Bovendien ging hij gepaard met een muis, wat ook voor het eerst was. Het was destijds al een bizar duur apparaat: hij kostte destijds een kleine 10.000 dollar. Er werden er overigens ook 10.000 gemaakt, maar mede door inruilacties (waarna Apple de apparaten vernietigde) en de tand des tijds wordt er geschat dat er nog maar een fractie van dat aantal op de wereld bestaan.

Dit exemplaar voor de veiling is daar dus een van, al functioneert hij helaas niet meer. Dat is jammer, want er werd ooit 8 ton betaald voor een Lisa-1 die wel functioneerde: dat zal nu een stuk minder zijn. Wel is hij verder tiptop in orde, op wat vergeling na. Maar goed, we praten over een apparaat dat zo’n 40 jaar oud is.

Lisa-1

Er lijkt nog niet heel veel animo voor het apparaat te zijn, maar het hoeft natuurlijk maar een ‘gek’ te zijn die er wel veel geld voor over heeft. Het is onduidelijk wat de huidige eigenaar ervoor wil hebben.