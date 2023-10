Zeg eens aaa: AI kan aan je tong zien of je ziektes hebt

Kunstmatige intelligentie: iedereen loopt ermee weg. Menig beroep probeert te kijken hoe het AI in kan zetten en dat is bij sommige beroepen makkelijker of meer voor de hand liggend dan andere. In de medische wereld wordt AI volop omarmd. Niet direct in de praktijk, maar wel in medisch onderzoek. We hadden het laatst al over AI en diabetes, waarin we aanstipten dat het ook een rol kan spelen bij het opsporen van kanker. Nu blijkt dat AI ook veel kan waarnemen als het gaat om je tong. Het kan zien of je bepaalde ziektes hebt aan de kleur van die spier.

De kleur van je tong Ook de textuur en de vorm van je tong schijnen iets te kunnen tonen over je gezondheid. Onderzoekers hebben een algoritme gemaakt dat op basis van slechts een foto van je tong al kan aangeven of je leverproblemen hebt of diabetes. Diabetes type 2 kan ook worden ‘gezien’ door AI door tien seconden naar je stem te luisteren, zoals we laatst al schreven, maar het kan dus ook diabetes ‘zien’ op een foto van je tong. De tong is volgens de Chinese geneeskunde een spiegel van de gezondheid en daardoor is het zo’n interessant lichaamsdeel voor onderzoekers. Dat weten we ook al jaren: als je een heel witte tong hebt, dan zou dat wijzen op bloedarmoede: iets dat ook op andere manieren te controleren is. Die manieren kosten echter wat meer moeite. Wat als je straks gewoon een app hebt die de foto van je tong kan analyseren en je tijdens het thuisdokteren vast wat advies kan geven? Natuurlijk is dat een gevaarlijk iets: thuisdokteren, bij het woord alleen al gaan de alarmbellen rinkelen. Echter moeten we realistisch zijn: de gezondheidszorg heeft het op dit moment moeilijk. De druk is hoog, er is weinig tijd voor de patiënt en daardoor zou je denken dat alle kleine beetjes helpen. Als je ergens last van hebt, dan moet je zeker naar de huisarts gaan, maar als je in principe niet echt last hebt, maar toch wil checken of je een bepaalde ziekte hebt, dan kun je het als een soort apk’tje voor je lijf misschien wel doen via een app.

Your Tongue: A Disease Detector? AI + Tongue Analysis = 94% Accuracy! Your tongue's color reveals health secrets. Yellow: diabetes, purple with fat layer: cancer, twisted red: stroke.What's your take on tongue health diagnostics? Share! #AIHealthcare @AIMedicineNews pic.twitter.com/Bl9N2mtOsx — The Eyes Source (@theeyessource) October 25, 2023

AI en de tong De studie werd gedaan onder 50 patiënten met diabetes, bloedarmoede en nierfalen. Dat lijkt niet zoveel, maar de webcamfoto’s van hun tong werden vervolgens vergeleken met 9.000 tongfoto’s. Technologie kan snel verbanden leggen, maar dus ook zien wat er afwijkend is. Zo kon de kunstmatige intelligentie in 94 procent van de gevallen zorgen voor een accurate ‘lezing’ van de tong. Wordt er naar meer ziekten gekeken, 10 stuks maar liefst, dan is er alsnog een vrij hoge accuraatheid van 80 procent. Vroeger was de medische wereld een plek van dure, grote apparatuur, maar steeds vaker worden techgadgets die we van dag tot dag gebruiken ook ingezet voor dit soort belangrijke zaken. Sommige doktoren gebruiken bijvoorbeeld gegevens uit smartwatches, terwijl anderen bijvoorbeeld hun patiënten contact op laten nemen voor kleine vragen via een portaal dat in een app geïntegreerd is.

Tech in de medische wereld Het is tof om te zien dat technologie op deze manier zo’n behulpzame rol kan spelen, al hebben we -bijvoorbeeld bij Theranos- gezien dat het soms ook iets te snel gaat, zeker voor een werkveld dat traditioneel gezien langzaam -want voorzichtig- is met het omarmen van nieuwe technologie. Maar zeker voor het helpen vaststellen of er een bepaalde ziekte aanwezig is, met een heel onschuldige foto die je zo kunt maken met je telefoon, kan technologie vandaag de dag al een handje helpen. Zo blijkt nu ook met de tongfoto’s, die ook veel welvaartsziekten kan vaststellen, waaraan de meeste mensen in het Westen overlijden. Wie weet wat dit kan betekenen voor de vroege behandeling van deze ziekten?