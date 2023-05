Onderzoek bewijst: smartwatches kunnen écht meten hoe je je voelt

AI-model

Je kent het wel als je een Fitbit hebt: je krijgt dan af en toe een melding in het scherm of je wil aangeven hoe het gaat, omdat er iets is veranderd aan je. Waarschijnlijk leest Fitbit dat af aan je hartslag, maar het kan ook zijn dat een smartwatch je lichaamstemperatuur, je ademhalingsritme of iets anders meeneemt in zijn besluit. In ieder geval weet het apparaat dat er iets anders is en of dat nou komt door sport of omdat je inderdaad je geestelijk niet zo goed voelt, dat kan wel eens verschillen, maar uit onderzoek blijkt dat het apparaat echt weet dat je je niet goed voelt. Of tenminste, kan weten.

Daar heeft het wel een AI-model voor nodig, volgens Amerikaanse knappe koppen hebben zij een AI-model gemaakt waarmee je psychische veerkracht kan meten. Het heeft het getest onder 329 zorgmedewerkers uit New York. Het ging daarbij vooral om de hartslag in rust en de variabiliteit van de hartslag. Ook werden er vragenlijsten ingevuld over hoe optimistisch iemand is. Met het model blijkt vrij nauwkeurig in kaart te kunnen worden gebracht in hoeverre je flexibel om kunt gaan met stress.