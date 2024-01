​Wordt morsecode nog steeds gebruikt?

Oude oorlogsfilms, daarin zie je het nog wel eens: morsecode. Maar hoe zit dat anno 2024? Wordt er vandaag de dag nog steeds morsecode gebruikt om te communiceren? In dit artikel zoeken we het uit. We beginnen meteen met een spoiler: morgen is de radiotelescoop in Dwingeloo er bijvoorbeeld volop mee bezig:

1835: Samuel Morse

Morse is enorm oud: in 1835 werd het ontwikkeld door de Amerikaan Samuel Morse en het idee is dat letters en cijfers worden omgezet in een soort taal waarbij signalen worden uitgezonden met tijd ertussen om zo verschillende letters uit elkaar te kunnen houden. Er zit als het ware een soort ritme in. Samuel vond het een goed idee om dit te gebruiken voor elektrische telegrafie: met zo’n apparaat stuurde je lichte stroomstoten door een kabel en een ander apparaat zette dat dan om in geluidssignalen.

Morse kwam met een reeks combinaties om zo letters, cijfers en zelfs leestekens te kunnen communiceren. Er waren zelfs lettercombinaties die een woord in morse waren, maar voor een zin stonden, zoals LIOUY, wat ‘Why don’t you answer my question?’ betekent. Dat scheelde weer geld, want telegrafisten moesten dit allemaal verwerken. En, ook grappig: TTYL (talk to you later) en FYI (for your information) zijn helemaal geen hippe chattaal: dit zijn afkortingen die linea recta uit de morse komen.