Personeel Amerikaanse marine mag TikTok niet meer gebruiken

Het personeel van de Amerikaanse marine mag TikTok voortaan niet meer gebruiken op smartphones die ze van de overheid hebben gekregen. Dit heeft de Amerikaanse marine in een intern bericht gemeld.

Persbureau Reuters kwam achter de beslissing doordat het bericht, wat verspreid is onder marine personeel, later in een Facebook-groep van de marine was opgedoken. Volgens de marine is de Chinese app een ‘veiligheidsrisico’ en zullen medewerkers die TikTok niet verwijderen van hun werk telefoon, de toegang tot het intranet van de marine verliezen.

Onderzoek

De marine wil niet op details ingaan over wat voor veiligheidsrisico’s het bedoelt, maar volgens een woordvoerder van het Pentagon is de maatregel een onderdeel van het beleid tegen bestaande en opkomende dreigingen. De app is eigendom van het Chinese bedrijf Bytedance, die in 2017 de Amerikaanse muziekvideoapp Musical.ly overnam voor 1 miljard dollar en het veranderde in TikTok. De Amerikaanse overheid doet momenteel onderzoek naar de overname en spande eerder een rechtszaak aan tegen het bedrijf, omdat zij vermoeden dat Bytedance gegevens doorspeelt naar de Chinese overheid.

Vanwege de zorgen omtrent veiligheid van gegevens is ByteDance momenteel bezig om alle activiteiten van TikTok naar servers in de Verenigde Staten te verplaatsen. Daarnaast heeft TikTok recentelijk een team samengesteld dat moet toezien op data die met het moederbedrijf Bytedance wordt gedeeld.

TikTok is gigantisch populair onder tieners, met steeds meer gebruikers in de Verenigde Staten en Europa. Hoewel de app populair is, maken veel politici en ouders zich terecht zorgen om de privacy. Eerder deze maand bleek al dat TikTok in overtreding is van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in februari kreeg TikTok een boete van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Het bedrijf kreeg een boete voor een recordbedrag van 5,7 miljoen dollar, omdat het zonder toestemming gegevens van kinderen verzamelde.