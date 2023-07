We hebben weer een wereldkampioen

De opdracht bij de Speed Challenge, zoals de naam van het onderdeel al doet vermoeden, was het zo snel mogelijk afleggen van een parcours van 16 zeemijlen. Door het weer kreeg de boot tijdens dit onderdeel wat problemen te verduren. Hoge golven zorgden ervoor dat er nogal wat water de boot in kwam. Dat leidde tot technische problemen en uiteindelijk moest het Hydro Motion Team dat wedstrijdonderdeel staken.

Bij de Manoeuvrability Challenge lag de focus op de wendbaarheid van de waterstofboot Aurora en de behendigheid van diens kapitein. Bij de Endurance Challenge, waarbij het team vier uur lang een zo groot mogelijke afstand op zee moeste afleggen, werd de eerste plek behaald. Het Hydro Motion Team wist in twee uur en drie kwartier tijd veertien rondjes af te leggen, wat gelijk staat aan 78 kilometer. De Endrurance Challenge was voor het team een uitgelezen mogelijkheid om de ware potentie van waterstof ten opzichte van batterijen te demonstreren.

De afgelopen week werd in Monaco de Energy Boat Challenge gehouden. De Nederlandse deelnemers van de Tu Delft, het Hydro Motion Team, deed daar ook aan mee. En met succes! Nadat het studententeam vorige week al tweede geworden was bij de Manoeuvrability Challenge - en daarbij heel wat teams van professionele botenbouwers achter zich liet - heeft het dit weekend, na het winnen van de Endurance Challenge, de wereldtitel in de wacht gesleept.

Toch overal wereldkampioen

De resultaten van de verschillende uitdagingen die gedurende de Energy Boat Challenge overwonnen moesten worden waren uiteindelijk toch voldoende om de algemene wereldtitel, de Monaco Open Sea Class 2023, in de wacht te slepen. Het studententeam heeft hiermee laten zien dat het mogelijk is om met een team van gedreven studenten in één jaar tijd een foilende waterstofboot te ontwerpen, bouwen, testen en succesvol te racen. Zo laat het team zien wat de potentie is van waterstof in de maritieme sector.

