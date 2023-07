Waterstofboot TU Delft voortvarend van start in Energy Boat Challenge

Enkele weken geleden schreven we al dat het Hydro Motion Team van de TU Delft van plan was om geschiedenis te schrijven in Monaco. Daar wordt op dit moment de Energy Boat Challenge gehouden. Het team van de TU Delft doet daaraan mee met de Aurora, een zelf ontwikkelde en gebouwde vliegende waterstofboot.

Welnu, het eerste stukje geschiedenis is al geschreven, want het Hydro Motion Team is als tweede geëindigd bij het eerste onderdeel, manoeuvreerbaarheid. Nu hoor ik sommigen van jullie al denken ‘Mwah, tweede? Dat is toch de eerste verliezer?!’ Nou, zo zal het team dat zeker niet voelen en daar hebben ze groot gelijk in. Die tweede plaats, met hun zelfgebouwde duurzame waterstofboot, werd behaald in een veld gestreden werd met professionele scheepswerven die jachten bouwen.

Ruim drie uur manoeuvreren

Bij het eerste onderdeel van de race kwam het dus aan op de wendbaarheid van de boot. Daarvoor was een speciaal parcours uitgezet in de haven van Monaco. In dit parcours moesten de teams zo snel mogelijk om een boei heen varen, een slalom afleggen en achteruit 360 graden om een boei heen varen.

De crew van het Hydro Motion Team heeft dit parcours afgelegd in 03:09:25 en is daarmee dus op een prachtige tweede plek geëindigd bij het eerste onderdeel. Zoals gezegd een puike prestatie, aangezien het studententeam het bij de Energy Boat Challenge opneemt tegen professionele bedrijven en wil laten zien wat er al mogelijk is op het gebied van duurzame technologie.