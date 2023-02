Wat is er geworden van de allereerste Boeing 747?

Na haar diensttijd besloot Boeing de eerste 747 weer van haar originele ‘N7470’ registratie te voorzien. De eerste ‘Queen of the Skies’ is nooit ingezet als passagiersvliegtuig. Ze heeft tot haar pensioen, in 1993, dienstgedaan als testtoestel. Onder andere voor het testen van nieuwe motoren, ook voor nieuwere Boeing-modellen zoals de 757 en 777. In totaal heeft de eerste 747 in 23 jaar ongeveer 5.300 vluchturen en 12.000 testvluchten gemaakt.

Na de eerste testvlucht is de N7470 nog tot medio 1970 onderdeel geweest van het 747-testprogramma. Behalve de belangstelling van tientallen luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, PanAm, TWA, Lufthansa, Japan Airlines, British Overseas Airways en Delta, was er ook veel militaire belangstelling voor de Boeing 747. Nadat de N7470 ‘ontslagen’ werd van haar taken als testtoestel, heeft Boeing hem van een nieuwe registratie voorzien, ‘N1352B’ en ging ze in ‘militaire dienst’. Daar werd zij onder andere ingezet als tankvliegtuig. In die rol heeft de eerste 747 regelmatig een SR-71 Blackbird, het bekende spionagevliegtuig, die en de B52-Stratocruiser, beter bekend als de B52 bommenwerper.

Eind januari rolde de laatste Boeing 747 uit de fabriek. Een cargo-versie van het toestel dat in september 1968 voor het eerst aan de wereld getoond werd. Dat prototype maakte enkele maanden later, op 9 februari 1969, haar eerste vlucht. Daarmee begon de legende van de ‘Queen of the Skies’ die meer dan 53 jaar zou duren. Maar wat is er geworden van die allereerste 747, die uit de fabriek rolde als de ‘N7470’?

Nu te bewonderen in het Museum of Flight

Boeing besloot daarna dat de allereerste ‘Queen of the Skies’ niet hetzelfde lot mocht treffen als veel andere ‘afgezwaaide’ kisten. Veel van hen kwijnen weg op een vliegtuigkerkhof nadat alle nog bruikbare onderdelen uit het toestel gestript zijn. De N7470 werd in de lente van 1995 gedoneerd aan het Museum of Flight, dat in haar eigen geboorteplaats, Seattle, gevestigd is.

Klinkt mooi, de eerste Boeing in een museum. Helaas werd het toestel buiten gestald en na vijftien jaar had de tand des tijds, die nog eens versneld werd door het bijzonder natte klimaat in het Noordwesten van de VS, behoorlijk vat gekregen op de eerste ‘Queen of the Skies’.

In 2012 kreeg het museum toestemming om de N7470 te restaureren en in haar oude glorie te herstellen. Daar is het toestel tot op de dag van vandaag nog te bewonderen, in dezelfde rood-witte livery.

