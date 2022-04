De laatste Boeing 747’s verlaten dit jaar het nest

Gezien het feit dat het ontwerp van de Boeing 747 al uit de jaren zestig stamt, is het niet zo gek dat het toestel het eind van zijn levenscyclus nadert. Op dit moment worden de laatste vier exemplaren, allemaal cargo-uitvoeringen, in elkaar gezet. Die verlaten voor het eind van dit jaar het nest in Seattle. Daarna zet de iconische Boeing 747 een nieuwe stap in haar roemrijke luchtvaarthistorie.

Atlas en UPS

De twee luchtvaartmaatschappijen die de gelukkige eigenaar worden van de laatste Boeing 747 exemplaren, zijn Atlas Air en UPS. Beiden cargo-maatschappijen. Behalve dat dit dus cargo-uitvoeringen van de 747 zijn, betreft het ook de laatste modelupgrade van het toestel, de 747-8. Die werd zeven jaar geleden geïntroduceerd en Boeing hoopte hiervan minimaal 300 passagier-exemplaren te kunnen verkopen. Uiteindelijk beef die teller steken op 48. De passagier versie wordt al langer niet meer gemaakt.

De cargo-uitvoering komt nu ook aan het eind van zijn productie. De allerlaatste Boeing 747 zal in oktober van dit jaar afgeleverd gaan worden. Die is bestemd voor Atlas Air, dat dit jaar in totaal nog vier nieuwe 747’s in gebruik gaat nemen. De vijfde gaat naar UPS.